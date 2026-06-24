Neljällä lämminveriravurilla alkoi uusi elämä Janne Kähkösen ja hänen kotipihassa olevalla tallillaan käyvien hevosharrastajanaisten silmäterinä.
Neljällä lämminveriravurilla alkoi uusi elämä Janne Kähkösen ja hänen kotipihassa olevalla tallillaan käyvien hevosharrastajanaisten silmäterinä. Kuva: Janne Kähkönen
Ihmiset

Uusi elämä

Neljä entistä lämminveriravuria ovat omien elämiensä sankareina kotonaan Kangasalan Tiihalassa. Niillä on alkanut uusi elämä.
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