Joona Mansikkaojan projekti: "Sun täytyy uskoa omaan hevoseesi eniten itse"

Aina ei mene niinkuin Strömsössä. Etenkään nuorten hevosten kanssa. Mutta ei Joona Mansikkaoja, 27, siitä häkelly. Hän oli aikanaan valinnut ja ostanut tarkasti Morgan Enggårdin, jonka emänisä Come Back II (Cor de la Bryere - Landgraf I) on hänelle myös tuttu ori, ja Verdiähän (Quidam de Revel - Landgraf I) nyt ei tarvitse edes esitellä. "Olin silloin Tanskassa ja siellä pidettiin tamma-varsa -huutokauppa Herningissä ja puolivuotias Morgan iski silmään emänsä vierellä", Mansikkaoja kertoo. "Sillä oli todella hyvä laukka jo silloin aivan pikkuvarsana."Ori jäi Tanskaan kasvamaan kolmivuotiaaksi asti. Suomeen se muutti vasta omistajansa pari vuotta sitten tapahtuneen paluumuuton jälkeen. Oritta on sen jälkeen koulutettu pikku hiljaa. Kaikki on mennyt helposti ja ongelmitta, paljon helpommin kuin sen vuotta vanhemman siskon Manizya Enggårdin (Clarimo) kanssa. Ori on ollut helppo, luottavainen ja rohkea.Niinpä Mansikkaoja ei osannut epäillä mitään Ypäjälläkään. Hevonen ei ole koskaan pysähtynyt esteelle. Ja etenkään, kun vielä verryttelyssäkään ei ilmaantunut mitään huolenaihetta. Mutta kun piti vaihtaa verryttelymaneesista Ypäjähalliin, ja ruveta siellä hyppäämään yleisön edessä oripäivien suorituskyvynkokeen testirataa, nelivuotias hevonen meni aivan kipsiin. "Se jotenkin ehkä luuli, että kun tultiin sieltä ekasta maneesista, että työt oli tehty ja hommat hoidettu."Lopulta suoritus päätettiin yhdessä tuomari Mikael Nolinin kanssa keskeyttää torstailta sillä varauksella, että perjantaina se voi tulla vielä uudelleen. Mansikkaoja ei kuitenkaan halunnut enää niin tehdä."Nuorten hevosten kanssa ei ikinä tiedä, joten se olisi voinut mennä seuraavana päivänä ihan fine, mutta en halunnut ottaa mitään riskiä. Kun olisi ollut vieras ratsastajakin ja kaikkea, se ei olisi ollut reilua hevoselle enää", hän tuumaa. . Se, miksi tämä hevonen ylipäätään hankittiin, oli, että Mansikkaoja kouluttaa siitä itselleen kilpahevosen. Jalostusoriin hommat tulevat siihen lisänä jos tulevat. Tulevatko, se nähdään ehkä ensi keväänä. "Hei, jos sä jonkun hevosen itsellesi hankit, sun täytyy uskoa siihen eniten itse", Mansikkaoja naurahtaa. "Ja mä uskon tähän mun hevoseen."Nyt kilpaillaan nuorten hevosten luokkia, osallistutaan syksyllä Laatuarvosteluun molemmilla sisaruksilla ja ensi keväänä tullaan oripäiville uudelleen, vuotta vanhempana ja viisaampana.Mansikkaoja kertoo, että oritta on yritetty jo ostaa, mutta hän ei halua sitä ainakaan ensimmäisenä myydä.Hevonen on Mansikkaojan perheen Oliva Pro Oy:n nimissä. Yhtiö harjoittaa myös kasvatustoimintaa, ja hevoset ovat de Oliva -nimisiä. Niitä on tällä hetkellä kaksi Bixenta (Highway M - Clarimo) ja Alonso de Oliva (Finishing Touch Wareslage - Calandro) ja tälle keväälle odotetaan kolmatta. Joona Mansikkaoja on kiertänyt maailmalla melko paljon, ollut Saksassa töissä Mikko Mäentaustalla ja Tanskassa useissakin eri paikoissa, muun muassa Stutteri Alfarvadissa, jossa oli siihen aikaan pääratsuttajana Benjamin Saurug ja Mansikkaoja kilpailutti 5- ja 6-vuotiaita lähinnä Tanskan kansallisissa. Muutama jakso on vierähtänyt Viegaardissakin, kuten niin monella muullakin suomalaisella hevosalan ammattilaisella, ja niiltä ajoilta John Byrialsenin lippulaiva Come Back II onkin tuttu. "Se homma oli silloin vielä ihan erilaista siellä", Mansikkaoja kuittaa. "Surullista, että siellä kävi niin kuin kävi." Tätä nykyä toimintansa jo lopettanut Viegaard oli takavuosina hyvin pyörivä paikka, joka teki paljon hevos- ja valmennusbisnestä muun muassa kiinalaisten kanssa. . Karleen van Solbackas (Arezzo - Cento) on hänellä siitostammana siksi, että Mansikkaoja oli kymmenen vuotta sitten hetken töissä myös My von Frenckell-Mikkolalla Nummelassa. Von Frenckell-Mikkolan huippu kimotamma Charleenin viimeinen varsa Hollannissa oli Karleen. Karleenin terveys ei ollut paras mahdollinen, se ähkyleikattiin kahteenkin kertaan, eikä se kestänyt kilpailukäytössä. Se sai jännevamman, ja on siitä kahteen otteeseen kuntoutettu, mutta huomattiin, että jalka ei kestä sillä hyppytyylillä, mikä tammalla on. "Se ampuu aina tolppien yläpäähän asti, eikä se vaan jänne kestä", Mansikkaoja kertoo. Nyt peli on vihelletty poikki ja 11-vuotias tamma siirretty siitokseen parin varsan ajaksi, jonka jälkeen sen terveys arvioidaan uudellen. Se varsoo parin kuukauden kuluttua kolmannen de Oliva -varsan Carrera VDL:stä. Mansikkaoja pitää täysihoito- ja kilpatallia Valkeakoskella, ja asuu tallin yhteydessä."Täysihoitopaikat ovat etupäässä heille, jotka käyvät mun tunneilla, mikä pitää toiminnan vähän rauhallisempana", hän kertaa. Tulopuoli koostuu valmennuksista ja opettamisesta - Mansikkaojalla on ratsastuksenopettajan pätevyys, ja hän on pitänyt tunteja myös ratsastuskouluissa. Hän ratsuttaa, mutta sanoo, että sillä tavalla katteet jäävät sen verran pieniksi, että sillä pelkästään ei oikein elä.Hevosia alkaa olla nurkissa jo sen verran, että jossain kohtaa jostakin täytyy luopua. Tällä hetkellä kauppa kyllä käy, jos vaan hevonen on hyvä. Mansikkaoja toivoo voivansa pitää Enggårdin sisarukset, sillä veri vetää jo kilparadoille ja niillä molemmilla on tarkoitus kilpailla tällä kaudella. Ehtiikö tallinpitäjä tehdä mitään muuta?Kyllä. Maanantaisin Mansikkaojan vanhemmat Susanna ja Jari ovat iltatallivuorossa, sillä Joona on Valkeakosken opistolla espanjankielen tunnilla. "Aivot saa jotain ihan muuta parin tunnin ajaksi!" hän nauraa. Eikä tässä vielä kaikki, espanjantunnilta hän jatkaa suoraan kuntosalille, jossa treenaa myöhään iltaan. "Hevosihminen kaipaa siinä vaiheessa jo liikettä, kun on joutunut istumaan koulunpenkillä kaksi tuntia." .Orilautakunnan ruotsalaisjäsen Mikael Nolin miettii nyt: "Myydäkö vai eikö myydä?".