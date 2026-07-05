Jorma Uotila 70 vuotta – lajin nykytila huolettaa kengittäjää
Ruumiillinen työ on jättänyt jälkensä, ja Jorma Uotilan kengitykset ovat minimissään.
”Jalat ovat siinä kunnossa. Olen mukana esimerkiksi kavion paikkauksissa”, Uotila kertoo.
Uotilan arvostuksesta kertoo, että hänet kutsuttiin mukaan EU:n työryhmään, jonka tavoitteena on yhtenäistää EU-alueen eläintenhoitajan opintoja.
Lajin nykytila vetää miehen mielen matalaksi. Sapiskaa saavat niin entinen työnantaja Vermo, Veikkaus kuin kadonnut talkoohenkikin.
”Mudcake kuuluu ravintolan ruokalistalle, ei keskikentälle”, Uotila murjaisee viitaten Vermoon. ”Ja mistäs uusia asiakkaita saadaan, kun kesäradoilta poistettiin Toto-koneetkin?”
Uotila ehti toimia Vermon kengittäjänä 43 vuotta, joista ensimmäisen vuoden jo Käpylässä, joten hyviäkin muistoja riittää.
”Silloin henki oli tosi hyvä. Joka viikko Suomen ykkösmiehet olivat paikalla. Vermossa oli valtavan hyvät valmentajat ja ratamestarina Ilmo Kalatie, joka ensimmäisenä todella paneutui raviratojen hoitoon.”
Kotitilallaan Porvoossa Uotilalla on puolisonsa kanssa 30 hevosta, joista valtaosa on hoitohevosia.
”Aikanaan emännän kautta ratsutallitoiminta tuli. Omat työni veivät silloin niin paljon aikaa, ettei ravihevosiin ehtinyt paneutumaan”, edelleen kimppahevosia omistava Uotila kertoo.