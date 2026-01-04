Mikko Moisala panostaa kenttäratsastukseen isosti ja hevosia riittää. Kuvassa "laidunmoodissa" olevat ykköshevoset Cracks Kajsa ja Amaris loukkaantuivat viime vuonna, mikä vei kauden 2025 sivu suun, mutta tälle kaudelle suunnitelmat ovat kunnossa.
Mikko Moisala panostaa kenttäratsastukseen isosti ja hevosia riittää. Kuvassa "laidunmoodissa" olevat ykköshevoset Cracks Kajsa ja Amaris loukkaantuivat viime vuonna, mikä vei kauden 2025 sivu suun, mutta tälle kaudelle suunnitelmat ovat kunnossa. Kuva: Moisalan albumi
Junioriratsastaja Mikko Moisala panostaa isosti ja ympäröi itsensä lajin huippuosaajilla – "Nämä ovat monivuotisia satsauksia ratsastajilta"

Kausi 2025 ei mennyt odotusten mukaan. Nyt valmistaudutaan kauteen 2026.
