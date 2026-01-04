Junioriratsastaja Mikko Moisala panostaa isosti ja ympäröi itsensä lajin huippuosaajilla – "Nämä ovat monivuotisia satsauksia ratsastajilta"

Mikko Moisala, 17-vuotias kenttäratsastaja, on asunut Skoonessa Etelä-Ruotsissa perheineen pian jo vuoden. Syy muuttoon oli se, että kilpaileminen Etelä-Ruotsista käsin on ratkaisevasti helpompaa kuin Suomesta.Mutta hevosala on täynnä yllätyksiä, välillä ikäviä sellaisia. Moisaloilla on Ruotsissa toistakymmentä hevosta, mutta niin vain kävi että Mikon parhaat, kansainvälisen tason kisahevoset Amaris (Arctic - Compliment ) ja Cracks Cajsa (Chacco’s Crack – Lissaro van de Helle) loukkaantuivat molemmat ja vain parin viikon välein, viime keväänä. Hevoset toipuvat mutta 2025 kisakausi oli siinä.”Ihmeen hyvin Mikko kesti sen pettymyksen, vaikka sinne katosi kerralla juniorien EM-ykköstä kohti tehty vuosien määrätietoinen työ", kertoo Mikon äiti, eläinlääkäri Katri Moisala ja jatkaa: ”Onneksi meillä on noita nuoria, esimerkiksi nyt 6-vuotias Locked in K (Karajan - Contendro) ja nelivuotiaaksi kääntynyt Elvtina BK (Elvis ter Putte - Cancara). Lisäksi saatiin kauden aikana hankittua pari kokeneempaa hevosta, Mona Wendeliniltä tullut Indy-Loma (Crespo VDL - Ahorn), jolla Mikko on mennyt täällä Ruotsin kansallisia rataesteluokkia 140-tasolle asti, sekä Ann-Niina Kiviniitty-Ranta-aholta tullut Chadwell (Casall - Locato)."Indy-Loma tekee lajinvaihdoksen kenttäratsastukseen ja se olisi Locked In K:n kanssa tarkoitus kauden aikana nostaa kansainvälisiin luokkiin. . ValmennuskuviotKatri Moisala ottaa esille Suomen Ratsastajainliiton syksyn maajoukkuevalmentajakuviot. Hän toteaa, että ne "yllättivät kaikki", myös ratsastajat ja taustajoukot.”Uusi valmentaja on hyvä ja meille ennestään tuttu, henkilövalinnat muutenkin positiivisia, mutta kun miettii miten määrätietoisesti Sanna Siltakorpi ja muu valmennustiimi olivat viime vuosina rakentaneet koko maajoukkueorganisaatiota, niin tuntui vievän vähän mattoa alta meiltä kaikilta heittää tehty työ romukoppaan ja aloittaa kokonaan uuden organisaation kanssa ns. nollasta", Moisala pohtii. "Arvokilpailuissa on niin valtavasti asioita, itse ratsastussuorituksen lisäksi, joiden on osuttava kohdalleen. Ratsastaja ja hevonen tarvitsevat kokeneen, osaavan ja saumattomasti toimivan tiimin tuekseen. Uudistaminen on kyllä yleensä elämässä hyväksi, mutta toimivaa tiimiä varten maajoukkuetoiminta tarvitsee myös jatkuvuutta ja ennustettavuutta. Nämä ovat niin monivuotisia satsauksia ratsastajilta ja meiltä taustajoukoilta. Isoin osa työstä on toki aika näkymätöntä ulospäin ja se arvokisamenestyskin tulee vasta vuosien päästä, jos ei halua pelkkään tuuriin luottaa, vaan rakentaa kestävän pohjan ja rutiinin.”Moisala toteaa, että Sanna Siltakorven vuosien aikana taustatiimin taso nousi merkittävästi, ja päästiin lähemmäksi isompien ratsastusmaiden toiminnan tasoa.”Ihmettelen vähän myös hiljaisuutta liiton taholta tässä uudistuksessa, meihin ei kukaan ollut yhteydessä, vaan lehdistä sai lukea mitä tapahtuu ja että tapahtuu. Aiemmin olimme olleet maajoukkuevalmennuksen kanssa yhteydessä lähes viikoittain ja seuraavan vuoden kisakalenteri oli tekeillä jo ennen ensimmäistä leiritystä. Nyt uudella organisaatiolla on edessään iso työ ihan vaan tutustua ratsastajiin. Ajattelen että hallitumpi ja avoimempi muutosjohtaminen olisi ollut kaikkien etu ja auttanut sekä valmennuksen että ratsastajien katkeamatonta kehitystä.”Katri Moisala täsmentää, että hänen pojallaan on valmennuskuviot kunnossa. Mikko Moisala jatkaa maajoukkuevalmennuksen lisäksi Siltakorven kanssa ja apua saadaan tarvittaessa myös Saksan ajan valmentajalta Frank Ostholtilta ja Piia Pantsu-Jönssonilta, jonka kanssa on ollut puhetta avusta maastotreeneissä. Viikottain käydään Jens Fredricsonin estevalmennuksessa.Kouluvalmentaja-asia on täsmentymässä. "Mikkohan on pienestä pitäen käynyt Ville Vaurion kouluvalmennuksessa, mutta nyt tarvitaan myös paikallisempi valmentaja." Maajoukkuevalmentajan rooliKatri Moisala on pohtinut myös sitä, voiko maajoukkuevalmentaja olla mukana hevoskaupoissa, välittää hevosia. Hänen näkemyksensä on, että olisi outoa, jos valmentajan osaamista ja kontakteja ei saisi käyttää.”Koska kuka tuntee ratsastajan paremmin kuin oma maajoukkuevalmentaja? Kuka tietää paremmin millaisen ja minkä tasoisen hevosen nuori tarvitsee? Ulkomailla monella ratsastajalla on perhe jossa jo vanhemmat ja jopa isovanhemmat ovat kilpailleet korkealla tasolla. Heidät tiedetään ja tunnetaan. Suomessa näin ei ole, ei meillä yleensä ole kontakteja, eivätkä vanhemmat välttämättä ole hevosihmisiä ennestään. Tarvitaan ehdottomasti referenssejä, ennen kuin satunnaiselle kysyjälle edes näytetään niitä oikeasti kiinnostavia hevosia. Esimerkkinä sekä tietenkin meidän Cajsa, että vaikkapa nuori lupaus Kurre eli Locked In K. Menin sanomaan Aachenista tullessa Elmo Jankarille että pidän juuri radalla nähdystä Karajanista ja Elmo otti siltä istumalta puhelun oriin omistajalle, Christoph Wahlerille ja kysyi, olisiko hänellä mitään hyvää nuorta Karajanista myytäväksi asti. Ja olihan hänellä, silloin nelivuotias, vasta vähän ratsastettu Kurre, joka vakuutti heti. Mutta eivät nämä julkisessa myynnissä olisi, ainakaan ennen kuin hinta olisi ihan toinen ja jo poissa meidän ulottuviltamme.”.Ensi kesänä Iso-BritanniassaKysytäänpä ratsastajalta itseltään. Mikko Moisala on ollut angiinan kourissa, mutta paranemaan päin.Nuoren ratsastajan kesä menee näillä näkymin Englannissa, Christopher Bartlen ratsastuskeskuksessa valmentautumassa. Yorkshireen mukaan lähtevät Locked In K, Indy-Loma ja mahdollisesti Chadwell, mikäli viimeksi mainittu ei siirry pikkuveljelle, 15-vuotiaalle Oskarille, joka on siirtynyt poneista hevosiin. Elokuussa 18 täyttävä Mikko Moisala käy lukiota etänä. Täysin kaksikielinen Moisala on Tampereen Svenska Samskolanin oppilas.Ruotsia osaat, miten sujuu skoone?”Kyllä mä sitä ymmärrän, mutta ei se aksentti kyllä ole tarttunut”, naurahtaa Moisala.Miten paljon harmitti kun juuri ennen kisakautta molemmat parhaat hevoset loukkaantuivat?”Aika paljon. Kun oli hetki ilman kisahevosiakin, oli vaan se yksi ratsastusikäinen, 5-vuotias. Mutta sittenhän me onneksi saatiin hankittua lisää.”Pelasit nuorena jalkapalloa ja harrastit telinevoimistelua menestyksellisesti. Missä vaiheessa ratsastus nousi ykkösasiaksi?”Varmaan joskus 10-11-vuotiaana tuli sellainen fiilis että ratsastus on kaikkein kivointa.”Mikä on ykköshevosesi tällä hetkellä?”Kyllä se on Indy-Loma, sen kanssa on ratsastaessa aina hyvä fiilis, olen mennyt sillä muutaman estekisan ja käydään Jens Fredricsonin valmennuksessa.”Millainen Fredricson on valmentajana?”Todella taitava ja erittäin hyvä valmentaja.”Kuten toinenkin nuori ratsastaja Jone Illi, myös Mikko Moisala seuraa jalkapalloa. Paras joukkue on FC Barcelona.”Kyllä me Jonen kanssa puhutaan paljonkin asioista ja hevosista. Mutta se kannattaa Real Madridia, niin että jalkapallosta ei niin kannata puhua”, naurahtaa Moisala.. Perhe keskellä muuttoaTavoitamme Katri Moisalan muuton keskeltä, jouluaattona siirrettiin tavarat uuteen paikkaan muutaman kilometrin päähän aiemmasta paikasta Etelä-Ruotsissa, mutta vielä kaikkea ei ole ehditty purkaa. ”Ei meillä ole keittiötäkään vielä.”Mutta maneesi on ja isot kentät ja laitumet. Ensi keväänä syntyy neljä omaa varsaa, jotka siis vielä ovat alkioita. Kolme alkioista on alkionsiirtoja Mikon kansainvälisistä kisatammoista ja yhden Moisala osti Oldenburgin Save the Future -alkiohuutokaupasta. Hän iloitsee vahvojen emälinjojen lisäksi huippuisistä: United Touch S, "ehkä maailman paras estehevonen tällä hetkellä", sekä Uriko, Canoso ja GFE Candy de Nantuel.Äidin mielipide, mitä tekee Mikosta niin hyvän ratsastajan?”No sehän on treenimaanikko. Ja todella voitontahtoinen. Mikolla on halua tehdä se jokapäiväinen, arkinen työ. Mikko on myös tosi määrätietoinen, ottaa opikseen valmentajien neuvoista ja hioo yksityiskohtia kotona ihan loputtomasti. Hänellä on myös vahva kouluratsastus, varsinkin Ville Vaurio on kehittänyt Mikon ajattelua kouluratsastuksen suhteen.”.Mikko Moisala voitti Ruotsin mestaruuden Cracks Cajsalla ja korkkasi kolmen tähden Amariksella.Mikko Moisala jatkaa maajoukkueratsastajana Ruotsista käsin – uusi koti Skoonessa: "Suomen lippua on tarkoitus kuitenkin vielä heiluttaa"