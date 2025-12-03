Junioriratsastaja Veera Salmisen elämä on Hollannissa, mutta joulu vietetään Suomessa
Kuva: Leena Alerini
Ihmiset

Junioriratsastaja Veera Salmisen elämä on Hollannissa, mutta joulu vietetään Suomessa

Viikonloppuna edessä on kahden tähden peruskisat Peelbergenissä, jossa taso on usein niin kova, että on siinä ja siinä, onko tähditys paikallaan.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi