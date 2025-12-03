Junioriratsastaja Veera Salmisen elämä on Hollannissa, mutta joulu vietetään Suomessa

Veera Salminen pitää kahta hevostaan Hollannin Meijelissä sijaitsevalla Bakkerin pariskunnan omistamalla Utopia Estate- tallilla, joka vuokraa karsinapaikkoja ja fasiliteettiaan hevosenomistajille, joilla on kullakin omat valmentajansa. Sentower Park, Peelbergen, Deurne ja Aachen löytyvät pienen ajomatkan päästä. Salminen kertoo olevansa hevosmäärän perusteella pienimmästä päästä. "Mulla on tällä hetkellä täällä Pure Joy (Perigueux - Lordanos) ja Kari eli Kandinsky, joka on uusin hevonen ja tuli vuoden alussa."Tallilla on toinenkin suomalainen, Aida Hämäläinen. "Aida on tossa samalla käytävällä." Valmentaja on vuoden alusta ollut Vincent Voorn, joka pitää Weertissä omaa talliaan. Hän on luonut GDS-valmennusryhmän, johon Salminen kuuluu. Päivittäisessä arjessa ohjaamisesta vastaa useimmiten britti apuvalmentaja Spencer Roe. Kaikkiaan valmentajia on tiimissä neljä. Salminen kertoo, että kohti isompia esteitä ollaan menossa, ja siitä kertoo se, että kuluneena vuonna hän hyppäsi ensimmäiset ranking-luokkansa. Hevostilanne on mennyt pitkälti uusiksi ensimmäisistä juniorivuosista. Kazino myytiin suomalaiselle juniorille Pinja Kalliolle loppusyksystä ja Singa palasi niin ikään Suomeen, omistajalleen Amanda Palsbolle. Poniori Nero myytiin jo aiemmin Irlantiin. Se on Irlannista käsin käynyt Sentower Parkissa kilpailumatkoilla ja välillä Salminen on kuullut oriin hörisevän ja katsovat kiinteästi hänen suuntaansa kisapaikalla."Kyllä se tunnisti ainakin Pure Joyn, jonka kanssa aikoinaan matkusti paljon samassa autossa. Ja ehkä muisti mun porkkanat", hän hymyilee. "Ihana on ollut nähdä se, miten hyvään perheeseen se pääsi ja miten silminnähden hyvin se menee ja heidän kanssaan viihtyy. Se voittikin kesällä jonkun 130-GP:n."Salminen käy etänä Espoon aikuisluokiota ja suorittaa kaksoistutkintoa. Ulkomailla asuvalle ja siellä hevosiaan pitävälle kilparatsastajelle sopivan opiskelupaikan löytäminen vaati panostuksia, mutta tämän hetkinen malli tuntuu toimivan hyvin.Salminen viihtyy Keski-Euroopassa. Tulevana viikonloppuna hän starttaa Peelbergenissä, jonne on ilmoittautunut liuta muitakin suomalaisia. Kisareissu alkaa tänään keskiviikkona hevosten kuljetuksella paikan päälle ja kestää koko viikonlopun. Nämä kisat ovat tämän kauden viimeiset ja sen jälkeen hevoset pääsevät talvilomalle ja Salminen lähtee joulun viettoon Suomeen. Peelbergenissä saa kyllä ratsastaa ihan tosissaan. Näissä keskieurooppalaisissa kahden tähden "pikkukilpailuissa" ratsastaja ei pääse helpolla, sillä vaikka tähditys on kaksi tähteä, vaikeustaso ja puomien korkeus ovat tapissa. "Joskus ollaan puhuttu Vincentin kanssa, että se on melkein epistä. Sä joudut menemään samaa luokkaa jonkun Henrik von Eckermannin kanssa luokkaa, jonka pitää kuitenkin vaikeustasoltaan ja tehtäviltään pysyä kahden eikä neljän tähden tasoisena", Salminen kertoo. Ratamestari on pinteessä, kun hänen on tällaisella matalammalla estekorkeudella saatava normaali jakauma tuloksiin tilanteessa, jossa lähtölista on täynnä rankingpisteitä metsästäviä olympiatason ratsastajia.Salminen kertoo, että hänen elämänsä ensimmäinen 145-rankingluokka oli isoissa kisoissa Rotterdamissa, ja siellä rata oli rakennettu helpommaksi, koska isot nimet kilpailivat niissä kisoissa viittä tähteä. Ensi vuonna Salminen täyttää 18 vuotta. "Vuonna 2026 olen vielä juniori ja päätavoite on junnuEM:issä ja toinen tavoite on päästä askel kerrallaan 145-tasolle", hän kertoo. Tammikuussa haaveena olisi päästä Amsterdamin maailmancup-kisojen pienempiin luokkiin.Hän viihtyy Hollannissa loistavasti ja suomalaisiin törmää viikonloppuisin kisoissa, kuten tänäkin viikonloppuna Kronenbergin Peelbergenissä. Salmista huvittaa se, että hänen perheensä ei ole pitkän linjan hevosperhe, mutta kilparatsastajia löytyy aivan läheltä: niin ikään Hollannissa vaikuttava esteratsastaja Isabel Olsson on serkku äidin puolelta ja kouluratsastaja Ulrika Salminen on serkku isän puolelta. "Myös Gea Patricia Salmista on usein luultu sukulaiseksi, mutta hän ei ole mitään sukua."Kulunutta kautta Salminen ei kuvailee elämänsä parhaaksi, mutta on iloinen siitä, että uusi hevonen on saatu hyvin kotiutumaan ja ranking-luokat korkattu."Kari on sellanen, että se ei ole puomeista aina kovin tarkka. Mutta mieluummin tällä hetkellä sellainen, kuin hevonen, joka helposti pysähtyy", Salminen analysoi. "Valmentaja on sanonut, että kyllä mä rupean pikkuhiljaa olemaan jo aika lähellä puhtaita ratoja."