Hevosenkoulutus meneillään.
Hevosenkoulutus meneillään. Kuva: Leena Alerini
Ihmiset

Huvi ja hyöty – Kaisu Västinsalolla on omat systeeminsä

Laatuarvosteluun hevoslaumansa kanssa valmistautuvalla Kaisu Västinsalolla on Kuortaneen Mäyryssä omat systeemit ja omat periaatteet. Järkähtämättömät sellaiset.
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