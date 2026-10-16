Tuominen toivoo pystyvänsä jatkaa näyttelemistä vielä pitkään.
Tuominen toivoo pystyvänsä jatkaa näyttelemistä vielä pitkään. Kuva: Eeva Torttila
Ihmiset

Kari Tuominen – viulunsoittaja katolla ja hevosmies

"Me glorifioimme liikaa matalia luokkia", kilpailujärjestäjä ja hevosalan konkari Tuominen pohtii.
Julkaistu
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