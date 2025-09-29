Katallin-kasvatustoiminta loppui tähän viikonloppuun: "Ei vaan jaksa enää"

Katriina Kaisko-Helanderille oli viikonloppuna Salpauksessa iloa ja surua. Iloa tuotti se, että hänen kasvattinsa Katallin Dusty Rose (Dynamic Dream - Foundation) voikosta menestyjästä Katallin Fiinadonnasta sai ravista ennätysmäiset 9,8 pistettä ja neljännen sijan kolmivuotiaiden kouluhevosten finaalissa. Tammasta todettiin, että se on tyylikäs, erittäin lupaava, miellyttävä ja näyttävä. Lineaarisessa arvostelupöytäkirjassa kohdassa "ravi" ruksi merkittiin äärivasemmalle, kun siellä puolella luki lennokas/energinen ja oikealla matala/voimaton. Surua, tai ainakin haikeutta Kaisko-Helanderille toi puolestaan se, että nämä Kyvyt esiin -finaalit olivat hänen uransa viimeiset ja Dusty Rose hänen kasvattajan uransa viimeinen kasvatti."Ei vaan jaksa enää", hän sanoo. Tammalinja on melkoinen, kun siitä on saatu GP-ratsu, Maisa Torkkolan USA:aan myymä Don Juan, Breeders-voittaja Fiinadonna ja kyvyt esiin finaalipärjääjä Dusty Rose. . Bernstein-oriista periytyvää voikkoa väriä hän ei saanut siirtymään Dusty Roseen ja se jäi hieman harmittamaan, mutta toisaalta tytär on äitiään modernimpi."Fiinadonna on tähän verrattuna vanhanaikaisemman mallinen", hän arvioi. Mutta luonne on samanlainen, hyvä, jollei suorastaa kultainen."Voi kun kaikki hevoset olisivat tällaisia järkeviä, viisaita ja hyväntahtoisia!"Niin tai näin, nyt se on loppu. "Hevoshomma loppuu huomenna maanantaina", hän ilmoitti Kyvyt esiin -tapahtuman päätteeksi. Kaikki piikkiöläisen Ratsutila Katallin hevoset on myyty, Dusty Rosekin. Kotona on enää yksi suomenhevonen, ori Katallin Melvin (Elovalkea - Totemi Rok). Katallin-nimisiä puoliveri- ja suomenhevosia on maailmaan syntynyt 31 päätä ja ne ovat suurimmaksi osaksi suomenhevosia.Olo on haikea, mutta takki on tyhjä. Syitä lopetukseen on useita, joukossa henkilökohtaisiakin. Sen Kaisko-Helander sanoo, että hevosmaailma on muuttunut ja hevosmiestaito katoaa kovaa vauhtia. Täysihoitotallin pitäminen ei tänä päivänä ole kovin helppoa hommaa, eikä kasvattien myyminen myöskään. Jos sellaisen saakin myytyä, ei siitä oikein mitään tuottoa kuitenkaan saa. "On minun aikani lopettaa. Olenhan mä tätä jo yli 20 vuotta tehnyt."Kaisko-Helander jatkaa koirien kasvattamista. Kennel Katapullan tuottaa vanhanmallisia ranskabulldoggeja, sellaisia, joilla on pidempi kuono niinkuin niillä sata vuotta sitten oli vielä kaikilla.Kotona on tällä hetkellä peräti kymmenen pennun pesue..Koulu-Breedersin shekki Katallin Fiinadonnalle: "Hyvää työtä on tehty"