Kimpassa: Valmistaako esteratsastajapariskunta ruokaa fifty-fifty?

Entä pariskunnan arki, kumpi kokkaa?

”Varmaan tehdään ruokaa fifty-fifty…”, arvelee Garcia Diana.

Johon Fagerström kommentoi: ”Fifty-fifty! Milloin sä muka olet kokannut? Mä en edes muista! Sun kokkaaminen on sitä, että haet jonkun takeawayn!”

”No, kyllähän me aika paljon käydään ulkona syömässä”, Garcia Diana näkee.

Pariskunta viettää päivänsä paljolti yhdessä hevosten kanssa, mutta kuntosalilla he käyvät eri aikoihin.

"Mä olen aamuihminen ja tykkään käydä salilla heti aamusta, Salvi taas käy illalla”. Fagerström huomauttaa.

Koska koko arki on täynnä hevosia, pariskunta tekee välillä pieniä irtiottoja kahdestaan ihan ilman hevosia, lähinnä viikoloppumatkoja kivoihin kaupunkeihin ja kohteisiin. He ovat viettäneet aikaa myös Salvi Garcia Dianan isän maatilalla Sevillan lähellä. Kotona on aina ollut hevosia ja hänen isänsä on kilpaillut kouluratsastuksessa.

”Ihan harrastajana”, Garcia Diana kertoo. Myös hänen veljensä on hevosammattilainen.

Fagerström analysoi puolisoaan ratsastajana.

”Hän pystyy läpiratsastamaan hevosia tosi, tosi hyvin. Hänen jäljiltään kaikki hevoset ovat kivoja ja helppoja ratsastaa. Joka on tärkeää, kun ratsastetaan vaikka asiakkaiden hevosia. Salvilla on myös erittäin hyvä hevossilmä, hän pystyy lukemaan hevosta nopeasti. Salvilla on kadehdittavan hyvä istunta, oisko se sitten peruja kouluratsastajanuoruudesta.”

Entä sitten Nina Fagerström ratsastajana?

”Ninalla on tosi paljon tunnetta ratsastuksessaan, hän pystyy olemaan sekä pehmeä että vahva, pystyy mukautumaan hyvin erilaisiin hevosiin. Ninalla on myös äärettömän paljon kärsivällisyyttä hevosten kanssa, se on todella tärkeää.”

Pariskunta vaikuttaa hyvin tyytyväiseltä elämäänsä kokonaisuutena.

Fagerström toteaakin:

”Meillä on kaikki tosi hyvin, ollaan tyytyväisiä tähän elämään. Tehdään hevosia ja bisnestä. Kohta lähdetään täältä Espanjasta takaisin Belgiaan kesäksi, vanhaan Laakdaalin talliin tai muualle, ei vielä tiedetä. Häitä tai lapsia ei ole tulossa, näin on hyvä. Tai sanoin kyllä Salville, että jos haluat jälkikasvua, joudut vaihtamaan naista!”