Heli ja Mika Leminen ovat Korpikylän Ratsastuskeskuksen uudet omistajat. Vektra toimii ratsastuskoulun opetushevosena.Kuva: Anu Leppänen
Korpikylän hevoskeskuksessa alkoi uusi aika – uusi isäntä ei aio nousta satulaan

Ratsastuskoulutoiminnan lisäksi suunnitelmissa on järjestää kilpailuja ja erilaisia tapahtumia.
