Korpikylän hevoskeskuksessa alkoi uusi aika – uusi isäntä ei aio nousta satulaan

Wahlmanin perheen Korpikylän Ratsastuskeskus ehti olla myynnissä muutaman vuoden, kunnes Mika ja Heli Leminen tekivät siitä kaupat kuluneena kesänä. Upea paikkahan on tuttu monille ratsastuksen harrastajille ja kilpailijoille. 30 hehtaaria maata, kaksi isoa maneesia, iso ratsastuskenttä, 55 karsinapaikkaa, 350 neliöinen vanha kunnostettu päärakennus – tällaisia paikkoja ei Suomessa usein tule vastaan..Mistä ihmeestä tuli ajatus ostaa Korpikylä? Mika Leminen kertoo, että ajatus oli alun perin hänen ja että Heli ei ollut ideasta niin innostunut. Mikä Lemisellä ei ole hevostaustaa "mitä nyt raveissa olen käynyt," mutta hän kertoo, että Korpikylä kiinnosti häntä paikkana. Rakennukset olivat hyvässä kunnossa ja häntä kiinnosti kiinteistön infra. Leminen myi autonrengasliikkeensä jokin aika sitten, mutta jatkaa sen toimitusjohtajana.. Heli Lemisellä on enemmän hevostaustaa, hän on ollut talleilla töissä ja kouluttautunut paitsi fysioterapeutiksi, myös eläinfysioterapeutiksi, ja hänellä on oma alan yritys Hollolassa.Hän ei silti ensin innostunut Mikan ideasta."Kun on ollut tekemisissä hevosten kanssa, tietää miten vaikeaa se on, se vastuu ja työmäärä!".Mika Leminen myöntää, että työtä on ollut enemmän kuin mitä hän etukäteen kuvitteli."Mutta meillä on todella hyvät neljä tallityöntekijää ja tallimestari, osa siirtyi meille vanhoina työntekijöinä. Kohta aloittaa kiinteistönhoitaja ja meillä on ratsastuskoulussa neljä ratsastuksenopettajaa, jotka tekevät kuka enemmän, kuka vähemmän tunteja. Tavoitteena on, että perusarki sujuu työntekijöiden avulla, kun meillä molemmilla on ne varsinaiset työmmekin.""Ja kolme pientä lasta", Heli Leminen nauraa.Kaksi vanhinta lapsista ovatkin innokkaita poniratsastajia, ja nuorin, kaksivuotias on mielellään mukana tallitöissä."Juu, hän pussittaa heiniä", Heli Leminen kertoo.Kaikki heinät saadaan omilta pelloilta, se on merkittävä kustannussäästö..Miten isäntä itse, joko olet noussut hevosen selkään?"En ole enkä nouse. Sen saavat muut tehdä. Sen verran ollut tässä kiirettä meillä, että Helikin ehti ratsastamaan vasta pari päivää sitten."Korpikylässä on ollut aiemmin paljon tapahtumia ja kilpailuja, miten olette aikoneet jatkaa toimintaa?"Kyllä on tarkoitus järjestää sekä kisoja että myös erilaisia tapahtumia, meillä oli juuri täällä brittiläinen kengittäjä Yogi Sharp luennoimassa ja demoamassa kengityksestä ammattilaisille. Ja kyllä mietin, että tässä riittää sitten jotain puuhaa eläkevuosille, ja jos joku lapsista haluaa jatkaa toimintaa," pohtii Mika Leminen tulevaisuutta vähän pidemmälle.Aktiivisen yrittäjäperheen eläkevuodet eivät kuitenkaan ole aivan heti näköpiirissä. Korpikylässä on alkanut uusi aika..