Kotonaan Aurinkorannikolla – "Mieluummin ratsastuskentän kuin uimarannan hiekka"

Erika Hanhisuanto kävelee vastaan Los Bolichesin rantakatua. Välimeri kimaltelee muutaman metrin päässä ja ranta on täynnä auringonpalvojia, mutta Hanhisuanto on tullut valmentamasta Malagasta ja sitä ennen hän oli samoissa hommissa Marbellassa.Töitä, töitä.Pelikenttänä on, aivan oikein, Espanjan Aurinkorannikko ja suomalaisturistien mekka. Hanhisuanto on ruskettunut, mutta sillä tavoin, kuin hevosihmiset yleensä.”Kyllä mä mieluummin ratsastuskentän hiekan kuin uimarannan hiekan valitsen”, hän nauraa.Hanhisuanto on nyt 35-vuotias ja kertoo valinneensa kodikseen Espanjan.”Täällä on positiivista ja ystävällistä”, hän perustelee. ”Täällä on tosi hyvä olla. Eikä ilmakaan ole huonompi.”Siitä on aikaa nyt 9 vuotta, kun hän ensimmäisen kerran tuli Helasoiden kanssa Espanjaan, Mijas Tourille Hippodromolla. Ja, kuten muistetaan, Helasoilla on ollut asunto jo pitkään Aurinkorannikolla, Nerjassa.Kisatour peruttiin loppujen lopuksi tuona vuonna, mutta he viipyivät paikalla kuukauden verran treenaamassa, yhdessä Joonas Vaahteran ja Emma Broändan kanssa.Sieltä he lähtivät Portugalin Vilamouraan vielä useammaksi viikoksi.Silloisia hevosia olivat Cascalinus, joka nyt on Niclas Aromaan satulan alla ja Christer, joka myytiin USA:an, esimerkiksi.. Hanhisuanto alkoi saada työtarjouksia ratsastajana.Vuonna 2017 hän sitten, kun Helasoiden oriit olivat tuona vuonna oripäivänsä selvittäneet ja lähteneet mikä minnekin, hän otti työtarjouksen vastaan meksikolaiselta kilparatsastaja Alfredo Jose Herdandez Ortegalta, joka piti tallia Esteponan Escuela del Artessa. Tämän työnantajan tallilla Hanhisuanto pääsi hyppäämään ensimmäiset 140-145 -luokkansa ja kiersi hänen kanssaan kisoissa pitkiäkin aikoja muuallakin Euroopassa. Ortega hyppäsi Globalia ja kun hän oli kisamatkoilla, Hanhisuanto piti tallia pystyssä.Vuonna 2019 sOrtega kaatui moottoripyörällä ja loukkaantui niin vakavasti, että kilparatsastaminen loppui. Hevoset myytiin Hanhisuannon avulla ja hän piti välityspalkkiona yhden hevosista Carla Columnan (Candillo).Tie on kulkenut Aromaan tallilta, jossa Hanhisuanto oli puoli vuotta. Sitä ennen hän oli töissä Alexandra Malmströmillä, joka siihen aikaan treenasi Hubertus Schmidtin kanssa.Kouluhevosia hän on hoitanut ”aina”. ”Ennen Alexandraa olin Karolina Liuksialalla. Ja aivan ekana olin Peik Andersinin tallilla, jossa olin Kirsi Asikaisen fantastisessa opissa.”Hanhisuanto sanoo, että yksi asia on ollut selkeä aina - hän on aina halunnut vain ratsastaa. Ja sama pätee nytkin. Se on elämän ykkösprioriteetti.”Ei ollut miestä silloin kun tänne lähdin, eikä ole nytkään, joten olen vapaa tekemään juuri niitä asioita, joita itse haluan”, Hanhisuanto sanoo iloisena. ”Ja kun tekee töitä aamusta iltaan, ei ketään tapaakaan.”Alfredo Ortegalta tie vei vielä takaisin Helasoille, sillä vuonna 2020 Espanjaan iski korona, joka oli erityisen vaikea ja toimintaa rajoittava juuri täälläpäin Eurooppaa. Hevoset jäivät Espanjaan kavereille Henna Simojoelle ja Bambi Vasconcelokselle ja Hanhisuanto palasi koronan ajaksi Suomeen.Kun korona vuonna 2022 oli ohi, Hanhisuanto muutti tuttavapariskunnan kanssa Espanjaan pitämään heidän tiloissaan hevostilaa ja vaelluksia. Tämä päättyi vuonna 2024 mediassa uutisoituun riitaan siitä, kenen vastuulla oli yksi kuviin päätynyt laiha hevonen. Jupakan seurauksena SRL:n kurinpitolautakunta antoi asiassa ratkaisunsa, kylläkin Hanhisuannolle suosiollisen.”En halunnut kommentoida silloin mitään medialle, ja nythän sen päätöksen voivat kaikki käydä SRL:n sivuilta lukemassa”, Hanhisuanto sanoo. Hän sanoo, että tapaus oli rankka ja kokee, että vaikka olikin ”varmasti tehnyt virheitä”, kyseisessä tapauksessa hänen maineensa tuhoutui täysin. ”Varmasti oltaisiin voitu tehdä asioita paremmin ja toimia nopeammin, mutta tosiasia on, että eihän mua tuomittu mistään.” Erityisesti Hanhisuanto harmittelee yhteistyön ja ystävyyden loppumista pariskunnan kanssa, mutta sanoo uskovansa, että kaikella on loppujen lopuksi tarkoituksensa.. Tällä hetkellä hän ratsastaa Bartos Adamuksen ja Anna-Maria Kuhlmanin hevosia Sotograndessa ja kertoo niiden olevan ”oikein hyviä hevosia”. Sellaisia, joiden kanssa nuorten hevosen MM:t eivät ole mahdoton tavoite. Yksi niistä, Chacco Boy Max on juuri ollut vet checkissä ja ehkä jo myyty.”Olen iloinen siitä, että mun ratsastamat hevoset myydään, vaikka ne työkavereita onkin.”Hanhisuanto kertoo, että hänellä ei ole ollut valtavia taloudellisia resursseja oikeastaan koskaan, vaikka äiti kaikki varallisuutensa tyttären hevosharrastukseen laittoikin. Kaikki mitä on, on hankittu työnteolla. Kovana työntekijänä hänet myös tunnetaan. Tällä hetkellä työ on asiakkaiden valmennusta pitkin Aurinkorannikkoa.Hän muistaa aloittaneensa itse hoitamalla hevosia ratsastuskouluissa ja sillä systeemillä kesti kauan, ennen kuin hän pääsi kilpasatulaan, saati isoille esteille.”Mulla on 13-vuotiaita oppilaita, jotka hyppää 130-esteitä, mutta ei ne resurssitkaan kaikkea ratkaise.”Hanhisuannolla on asiakkailleen systeemi, joka edellyttää neljää valmennuskertaa viikossa, koska yhdellä valmennuskerralla ei edisty. Hän sanoo olevansa parempi valmentajana kuin ratsastajana ja ennen kaikkea tietävänsä, että jos haluaa edistyä, tarvitaan systeemi.”Me tehdään valmennettavien kanssa yhteiset kisasuunnitelmatkin. Seuraavaksi lähdetään varmaan taas Portugaliin kolmen viikon kisatourille.”Koti on Mijasissa, lähellä sitä samaa Hippodromia, jonne hän vuosia sitten Helasoiden kanssa rantautui. Se tuntuu kodilta oikeasti. Suomeen hän ei omien sanojensa mukaan muuta koskaan.”Carambola (Cachas – Argentinus) oli mun hevonen siihen aikaan, kun hyppäsin ekat 140-luokat. Nyt haaveilen nousemisesta isoille esteille Merci Bienin (Caspahar – Cartani) kanssa.”Riki Huhtalan kanssa hankittu Merci Bien on tämän hetken ykköshevonen. Huhtalan tyttärellä, Samuel Olivan kanssa valmentautuvalla Lilillä on Marika Rätön entinen Stellaria, jolla Hanhisuanto kilpaili hetken, kun se siirtyi hänelle Kullo Kenderiltä.Haaveissa on nousu pykälän verran ylöspäin. Hanhisuanto sanoo, että ei pyri nations cup -joukkueeseen juuri nyt, sillä joukkue on poikkeuksellisen vahva.”Mikko Mäentaustan kanssa on paljon viestitelty, että miten sen kanssa edistytään.” ”Pitää tehdä vielä töitä, ennen kuin sinne pääsen, mutta onhan se mun haave.”