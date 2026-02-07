Hevosalan yrittäjä ja ratsastusvaatebrändin kehittäjä Henna Stockåsin elämään tuli muutos viime elokuussa.
Hevosalan yrittäjä ja ratsastusvaatebrändin kehittäjä Henna Stockåsin elämään tuli muutos viime elokuussa. Kuva: Leena Alerini
Ihmiset

Kun suorittajanaiselle tuli stoppi, hän jäi sänkyyn itkemään

Kouluratsastaja ja vaateyrittäjä Henna Stockås tietää tänä päivänä, mitä tapahtuu, kun ihminen jatkaa niin pitkään, että keho sanoo lopulta stop.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi