Kyra Kyrklund: "Kaikilla hevosilla ei voi tehdä kaikkea"

Mutta muuten kouluratsastuksen otsikot eivät ole tällä hetkellä kovinkaan mieltäylentävää luettavaa.

Ei myöskään keskustelu somessa, jossa on yhtä monta erikoisasiantuntijaa kuin kommenttejakin.

Charlotte Dujardinin taannoisessa tapauksessa ei tosin ollut kahta sanaa. Sellaista juoksutuspiiskalla huitomista, mitä esiin tulleella videolla nähtiin, ei vain voi hyväksyä, sanoo Kyrklund.

Kaikki tekevät virheitä. Yhteiseen sopimukseen kuuluu, että virheistä sakotetaan.

IDRC, International Dressage Riders Club, tuomitsi Dujardinin toiminnan heti tuoreeltaan 25.7., ja Kyrklund sanoo, että juuri niin piti tehdäkin. Varapuheenjohtaja Kyrklundin nimi näkyy yhdistyksen julkaiseman tiedotteen alla heti puheenjohtaja Isabell Werthin nimen alla.

Tämä tapaus oli selvä. Mikään selitys ei pelasta nähtyä, eikä Kyrklund videota katsottuaan ymmärrä mihin siinä huitomisella edes pyrittiin ja mitä haluttiin.

Hän toteaa, että Dujardinin tapaus tutkitaan, ja aikanaan siitä annetaan FEI:ssä jonkinlainen päätös.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki vastaan tuleva, kouluratsastusta arvosteleva kirjoittelu olisi aiheellista.

Kyrklund sanoo, että kyse on hänen nähdäkseen paljon isommasta ilmiöstä. Siitä, että ihmiset jahtaavat toinen toisiaan tällä hetkellä asiassa kuin asiassa, ei vain kouluratsastuksessa tai ratsastuksessa. "Kun katsot tilannetta maailmanlaajuisesti, noitarovioita on kaikkialla."

Samanaikaisesti pitäisi nähdä iso kuva.

Hän kertoo juuri nähneensä Pariisissa perinteisen 1800-luvun hevospatsaan, jossa ratsastajalla on pitkät kannukset ja hevosella pitkät kanget suussaan, suu ammollaan, korvat takana ja pää ryntäissä. Hän jäi patsasta katsellessaan miettimään tämän hetken keskustelua.

Kyrklundin mielipide on, että tällä hetkellä hevosten asema on parempi ja niiden ratsastus lempeämpää, kuin se on koskaan historiassa ollut.

Entä kilpahevoset?

"Mä näen, että tämän päivän kilpahevosilla on ihan hirveän paljon parempi elämä kuin suurella osalla maailman muista hevosista."

Tämä ei tarkoita, etteikö asioita pitäisi silti kehittää ja muuttaa.

Kyrklund ei tunnetusti ole muutosvastainen. Hänen mielestään juuri nyt tarvitaan kiihkotonta keskustelua ja runsaasti pätevää ja objektiivista tieteellistä tutkimusta niistä asioista, joita on nostettu keskusteluun.

"Koska ei se niinkään voi mennä, että joku vaan tulee ja sanoo, että tämä asia on nyt näin."

Hän kertoo tietävänsä, että asian tiimoilta FEI:ssä kaiken aikaa myös toimitaan.

Luotiviiva

Kyrklund viittaa aiemmin kertomaansa, ja Hevosurheilu Ratsastuksessa uutisoituun, keskusteluun, jonka kävi erään kisakentän laidalla ranskalaisen eläinlääkäriaktivistin kanssa verryttelemisestä. Tämän eläinlääkärin edustama näkemys on, että kaikki ratsastus luotiviivan takana on vahingollista hevoselle.

"Minun kokemukseni ja ymmärrykseni mukaan se väittämä ei ole totta", Kyrklund sanoo.

Kumpi on oikeassa?

Tähän asiaan kaivataan objektiivista tutkimusnäyttöä.

Sjef Janssenin aikoinaan lanseeraaman, sittemmin rollkuriksi nimetyn, menetelmän Kyrklund tuomitsi väkivaltaisena ja virheellisenä menetelmänä heti alkuun, jo silloin yli 20 vuotta sitten. Rollkur-asiassa Kyrklund myöntää, että FEI:n olisi pitänyt toimia nopeammin ja määrätietoisemmin, jotta asia olisi saatu pois päiväjärjestyksestä kerralla.

Hevosen kuonon pitäminen luotiviivan edessä GP-radalla ilman, että selkä laskee, on yksi vaikeimmista asioista. Kyrklund edustaa koulukuntaa, jonka mukaan hevosen selkä on kaiken a ja o. Eli selän toiminta on ykkösprioriteetti. Kouluttamisen tavoite on saada hevoselle dynaaminen ylälinja ja säkä ylös lapojen välistä. Se, missä hevosen nenä on, on tähän päätavoitteeseen verrattuna toissijainen asia.

Oikeanlainen kouluratsastaminen sellaisena kuin Kyrklund sen näkee, on jatkuvaa selän aktivointia. Kun ylälinjaan haetaan pituutta, ylälinja nousee ja kaareutuu, ja sen seurauksena nenä saattaa hetkellisesti vaipua luotiviivan taakse, eikä siinä tapahdu Kyrklundin käsityksen ja kokemuksen mukaan mitään vahingollista, päinvastoin. Sen sijaan se, että pää nousee ja selkä laskee, on huonoa ratsastusta.

Kyrklund havainnollistaa penkillä istuessaan mistä on kyse.