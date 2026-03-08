Laura Collett: "Asetu hevosen kenkiin, katso asia sen näkökulmasta"

36-vuotias britti arvokilpailumenestyjä opettaa perusasioita, koska kaikki ratsastuksessa koostuu perusasioista, kuten hän tiivistää. "Jos perusasiat eivät ole kunnossa, ei ole mahdollista edetä pidemmälle. Talon perustan on oltava kestävä", Laura Collett toteaa. Hän haluaa myös hevosen ymmärtävän mistä maastoradoilla on kyse, hahmottavan eri estetyypit ja oppivan miten ne ratkotaan. "Mielestäni se on vain reilua."Se ei kuitenkaan tarkoita, että hevonen tekisi päätöksiä, sillä vaikka tunteekin estetyypit, hevonen ei kuitenkaan saa ennakoida tehtäviä, tehdä aloitteita, eikä yrittää arvailla mitä ratsastaja haluaa. "Jos hevonen yrittää ottaa ohjat, silloin tehdään puolipidäte, ja annetaan avut uudelleen. Hevosen kanssa ollaan täysin mustavalkoisia, asia on aina kyllä tai ei, ei koskaan ehkä."Hevosen tehtävä on olla kuulolla ja käytettävissä, rentona ja luottavaisena. Silloin asiat sujuvat, ainakin, joa ja kun ratsastaja itse on tilanteen tasalla. "On niin tärkeää, että hevonen kuuntelee ratsastajaa ja myös, että ratsastaja kykenee välittämään haluamansa apujen avulla hevoselle, jotta hevonen ylipäätään pystyy vastaamaan hänelle. Siinähän se koko juttu on, että hyvin toimiva ratsukko on koko ajan niin täydellisesti kuulolla toisiinsa nähden että ajattelee jo samalla aaltopituudella, kuin yksi olento. Silloin, kun on vain yhdet aivot, linjoille ei tule häiriöitä.". Collett viittaa omaan mestaruustason hevoseensa, 17-vuotiaaseen holsteinruuna London 52:een (Landor - Quinar), jonka kanssa hän on onnistunut rakentamaan niin vahvan yhteistyön, että se kantoi kultamitalille viime Euroopan mestaruuksissa. "Joskus tapahtuu virheitä. Silloin ratsastajan ammattitaitoa on päästä virheestä yli ilman tarpeetonta painetta ja draamaa. Joskus virheen tulee synnyttäneeksi vain, koska ei ajatellut tarpeeksi, ei asettunut hevosen asemaan. Virheiltä välttyy, kun siirtyy tarpeeksi hitaasti vaikeustasolta seuraavalle. Kun tehtävä on helppo, virhettä ei niin helposti tule, ja jos tuleekin, on vielä pieni."Jos tapahtuu virhe, ratsastajan on mietittävä miksi se tapahtui ja varmistuttava siitä, että hän itse teki asian oikein. Muuten mennään pedagogisesti metsään. "On oltava inhorehellinen itseensä nähden, ja lisäksi pystyttävä näkemään asian hevosen näkökulmasta muuten tässä lajissa ei pääse eteenpäin. Sinun on asetuttava hevosen kenkiin."Hän muistuttaa, että koska hevonen oppii muistamalla vain joitakin sekunteja taaksepäin, kiitoksen eli palkkion on tultava nopeasti. Heti, kun saadaan ensimmäinen ajatuskin oikeaan suuntaan, ensimmäinen askel sinne päin, minne ollaan menossa. Hevosen kanssa ei oppimistilanteessa ole moraalisesti oikeaa tai väärää, vain hetki, jota tulee joko vahvistaa tai jättää vahvistamatta. Colletille tämä vahvistuskeino on taputus ja hän on varma, että se toimii positiivisena vahvisteena. Miksi kaikista hevosista ei kuitenkaan tule London 52:ia?"Eihän kaikista ihmisistäkään tule tiedemiehiä", Collett vastaa.Mistä se on kiinni?"Asenteesta. Hevosen tärkein ominaisuus on olla ratsastettavissa ja valmennettavissa. Ja sellainen hevonen on kaikkea tuota, joka suhtautuu asiaan positiivisesti. Luulen, että luonteessa kyse on geneettisesti periytyvästä asiasta, mutta varmasti siihen vaikuttaa myös kaikki se, mitä hevosen siihenastisessa elämässä on tapahtunut."Collett jatkaa ideaalihevosen kuvailua: "Totta kai tarvitaan muutakin: täyttä verta, hyvä laukka, liikettä kouluradalle ja hyppykykyä ja rataesteillä varovaisuuttakin. Mutta millään näistä ei tee paljoakaan, jos luonne ei mahdollista niiden ominaisuuksien käyttöä."Collett toteaa, että hevosen asenteen eli luonteen pystyy kylläkin tuhoamaan, mutta sitä on mahdoton rakentaa, jos sitä ei jo alun alkaen ole. Minkälainen tämä asenne/luonne on?"Se on yhdistelmä auliutta, rohkeutta ja halua tehdä asioita ihmisen kanssa. Mutta ideaalinen hevosen luonne voi olla myös hieman erilainen eri ihmisillä, joten jonkun ideaalihevonen ei välttämättä ole jonkun toisen paras mahdollinen."Entä mikä tekee sinusta maailman rankingkolmosen?"Minulla on ollut onnea hevosten kanssa. Minulla on monta erittäin hyvää hevosta."Kenttäratsastus on brittiläistäkin brittiläisempi ulkoilmahevosurheilulaji, suoranainen elämäntapa. Collett toteaa, että niin pitkään kuin kenttähevosen rakentaminen kestääkin, niiden myyntihintoja ei voi edes verrata este- tai kouluhevosten hintoihin. Mistä tämä johtuu?"En tiedä. Lajissa vaan ei pyöri raha", hän nauraa.Kysymykseen, miksi ei pyöri, hänellä ei ole vastausta."Ehkä se vaan on liian pitkäkestoinen ja vaativa laji useimmille ihmisille ilman mitään mahdollisuutta tienata koskaan rahojansa takaisin."Miksi olet itse valinnut juuri tämän lajin?"Minua kiehtoo sen haastavuus. On onnistuttava kaikissa kolmessa osakokeessa."Collett tähtää MM-kisoihin Aachenissa elokuussa. "Toivotaan, että meidät valitaan." .Kenttis järjesti kaksipäiväisen klinikan EM-kultamitalisti Laura Collettin kanssa."Hengitä ja nauti ratsastuksesta", neuvoo Ingrid Klimke