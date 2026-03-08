Laura Collettin takana on kuudet Badmintonit, joista yksi voitettukin. Tänä viikonloppuna hän oli kuitenkin Suomen Hyvinkäällä.
Laura Collettin takana on kuudet Badmintonit, joista yksi voitettukin. Tänä viikonloppuna hän oli kuitenkin Suomen Hyvinkäällä. Kuva: Leena Alerini
Laura Collett: "Asetu hevosen kenkiin, katso asia sen näkökulmasta"

Laura Collett kertoo kiertävänsä maailmalla klinikoita pitämässä ihan jonkun verrankin. Klinikoilla hän opettaa perusasioita.
