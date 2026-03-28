"Yhden nuoren ajattelin seuraavaksi kansainvälisille kilparadoille laitella"

Hän toteaa, että kyläilemään saa tulla, mutta mitään kovin ihmeellistä tarjottavaa hän ei aio laittaa. Ei aio, koska ei pysty.Iästä se ei johdu, ei ei, sitä Kalalahti ei ole edes miettinyt.Se johtuu siitä, että seuraavat noin kahdeksan viikkoa menevät hänelle ennestään aivan vieraalla tavalla, koirien kanssa sohvalla pötkötellen ja televisiota katsellen.Hän toipuu vajaa viikko sitten tapahtuneesta valmennusonnettomuudesta Hevosopiston maneesissa, jossa pidettiin maajoukkueleiriä.Kalalahti ajoi hevostaan Intercityä maratonestetreenissä Opistohallissa. Yksi ajettava tie radalla oli vähän tiukka, hän huomasi kyllä, että vaunut renkaat osuvat keilaan, mutta ei osannut sitä varoa, sillä keilojen yli on ajettu ennenkin, ja ne litistyvät vaunun pyörien alla. Tämä keila ei litistynyt, sillä oli järeämmän tolpan suojana. Kun pyörä osui siihen, vaunut kaatuivat samantien kyljelleen. Paikalle kutsuttiin ambulanssi ja Kalalahti kuljetettiin Hämeenlinnaan kovissa kivuissa. "Se kipu oli ihan helvetillinen. En päässyt tilanteessa maasta ylös ollenkaan. Lanssissa sain kiputipan, mutta ei sekään auttanut."Kalalahti kommentoi tapaturmaa ykskantaan: "Se oli selkeä homma. Oma ajovirhe."Jotain hyvääkin. "Ei ole osteoporoosia! Jos olisi ollut, olisi selkä ollut tuhannen päreinä, sanoi lääkäri."Murtumakohta selkärangassa on kuitenkin erittäin kipeä. Kalalahti pystyy liikkumaan vain vaivoin. Mitään ei saa nostaa, eikä saa kumarrella. Eikä pystyisikään. . Leena Kalalahti asuu Hannu Kalalahden kanssa viimeksi mainitun lapsuuden kotia muutama kilometri Hevosopistolta kohti Ypäjänkylää. He päätyivät myymään esteratsastaja Jouni Saarelta aikoinaan ostamansa Loimihaan Sini Pokkiselle. Loimihaassa oli vierähtänyt 14 vuotta, mutta se kävi ihan isoksi ja raskaaksi pyörittää. Vuokralla ollut satavuotias talo vapautui juuri sopivasti. Remonttia piti tehdä aika lailla, mutta nyt se kunnostettu viihtyisäksi. Pariskunta tapasi Hannun ollessa Hevosopiston toimitusjohtajana ja meni avioon vuonna 2009. Leena, silloin nimeltään vielä Hakala, meni laitokseen vuonna 2000 ensin markkinointisihteeriksi ja siirtyi sen jälkeen opetuspuolelle Ypäjän kunnassa. 2004 hän siirtyi takaisin Hevosopistolle, kunnes vuonna 2022 lähti, huomattuaan, että ei ollut enää motivoitunut työskentelemään siellä. Leena Kalalahti on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, vaikka onkin luokanopettajan hommia tehnyt vain vähän. Tällä hetkellä hän tekee nepsy-puolen juttuja hevosensa Judymin kanssa, joka soveltuu tähän tehtävään loistavasti. "Tähänkin. Se on hevonen, jonka kanssa voi tehdä ihan mitä haluaa.". KilparadatKalalahti mielletään suomenhevosnaiseksi ja se johtuu etupäässä Miina Äkkijyrkän Vuohimäen Havusta, jolla hän tosin ajoi vain pari vuotta vuodesta 2011. Ensimmäinen oma hevonen oli suomenhevonen Hilske, jolla hän meni 1980-luvulla sekä esteitä että kenttää. Omakasvatti Havuliinallakin tuli vähän kilpailtua, mutta kyllä hevoset pääsääntöisesti puoliverisiä ovat olleet ja tulevat näillä näkymin olemaankin. Tällä hetkellä omia hevosia on kotona kolme, puolalainen ykköshevonen Intercity (Lou Reed - Bojkot), Judym (Wolf's Panther - Alhijaz xx) ja viimeisin hankinta Supertramp, jonka vanhemmat eivät ole Kalalahdella tiedossa, ja koiria neljä. Tallilla on myös muutama vieras hoitohevonen. Suomenhevosia ei tällä hetkellä ole yhtäkään. Kalalahti sanoo haluavansa kansainvälisille radoille, ja niille ei suomenhevosella oikein tahdo päästä. "Joku Jehun Viiman tyyppinen ehkä kävisi, tai Hessin Leevin tyylinen liikkeiltään, mutta ne ovat harvassa."Kilpaileminen on lajin, ja ehkä elämänkin suola. Siihen liittyy olennaisena nuoren hevosen kouluttaminen. Kilpaileminen taas on enemmänkin Kalalahdelle mittari arvioimaan sitä, miten kouluttamisessa on edistytty ja onnistuttu. Hän sanoo päätyneensä ajatukseen, että "kyllä tässä yksi nuori hevonen on vielä alusta asti laitettava!"Pelkkä ajeleskeleminen ei tunnu motivoivalta."Ei ainakaan vielä. Ehkä sekin päivä tulee, että tuntuu", Kalalahti naurahtaa. Sitä ennen laitellaan se uusi nuori hevonen. Rautias ruuna Supertramp on juuri hankittu, se tuli Espanjasta, on puoliksi lusitano, puoliksi DWB, ja vaikuttaa juuri sopivalta projektilta vaunujen eteen. Ikää on neljä vuotta ja kokokin on pienelle ja sirolle Kalalahdelle sopiva, vajaat 160 senttiä. Sen kasvattaja on Espanjan maajoukkueessa ratsastanut Sergio Martin."Kun se on nyt neljä, niin ensi vuonna 5-vuotiaiden MM:iin. Ja siitä sitten maailman huipulle!"Tämä kausi on yksiköiden MM-vuosi, jonne Suomesta ollaan menossa isommallakin porukalla. Sitä ennen käydään kisareissulla Puolassa heti toukokuussa, kun sairausloma on ohi, ja ennen syyskuisia Münchenin MM:iä tarkoitus on ottaa alleajot Tanskan Mörkövissä. Yksi kvaalikin pitää ennen MM:iä ehtiä vielä ajamaan. SM-kisat ovat ohjelmassa, jos ja kun ne järjestetään. Savijärvestä on alustavasti ollut puhe.Siinä olivat tämän vuoden suunnitelmat. "No, kyllä mä nyt ehkä juustokakun kuitenkin leipasen. Ja hommaan varmaan kans kuohuvaa", Kalalahti päättää.