"Täällä on niin hiljaista!" – ratamestari Marco Behrens haluaa kehittää ratsastajia yhden Ypäjän viikonlopun aikana

Ypäjän Summer Festivaalien esteratsastusluokkien sekä Pohjola-sarjan ratojen ratamestarina toimii saksalainen Marco Behrens. Hän on FEI:n 3-tason ratamestari, ja hänellä on oikeus rakentaa jopa viiden tähden ratoja maailmanlaajuisesti.”Minun tyyliini kuuluu jättää enemmän askeleita esteiden väliin – enemmän taukoja, vähemmän teknisyyttä. Yritän kehittää ratsastajia viikonlopun aikana, nostaa tasoa perjantaista sunnuntaihin", Behrens kiteyttää. Hevosystävällisestä tyylistään tunnettu Behrens on toiminut Ypäjän lisäksi ratamestarina myös vuoden 2026 Helsinki Horse Show’ssa. Mutta millaista ratamestarina työskentely sitten on? Onko se kiittämätöntä duunia tai hiljaista taustalla pysymistä?”Nobody talks to me. Ehkä koska minulla on koko ajan tällainen vihainen ilme”, Behrens nauraa ja jatkaa:”Pienemmissä kilpailuissa ratamestarin työtä ei juuri nähdä. Jos valituksia ei tule, se on kohteliaisuus. Suuremmissa kilpailuissa ratamestarin työtä taas huomioidaan ja arvioidaan enemmän. Jotkut ratsastajat pitävät tyylistäni enemmän, jotkut vähemmän. Niin se vain on, kaikilla on suosikkinsa.”Erikoisinta Suomessa työskentelyssä on suomenhevosluokkien ratojen suunnittelu. ”Meillä ei ole mitään vastaavanlaista Saksassa, hevosrotujen erikoisluokkia. Tai ainakaan tietääkseni.”Miten suomenhevosluokkien suunnittelu tapahtuu? ”Olisinkohan kuullut ensimmäisen kerran suomenhevosista pari vuotta sitten Powerparkin kilpailuissa? En tiedä. Saan niin paljon apua paikallisilta ja apulaisilta. Siksi se ei ole niin vaikeaa”, Behrens nauraa. ”Ostin sahan ja puuta, aloitin yrityksen” Ratamestarina työskentelyn lisäksi Behrens on oman yrityksensä, Blackfootin, toimitusjohtaja. Yritysidea rataesteiden rakentamisyrityksestä syntyi ex-naisystävän puskemana. ”Hän sanoi minulle, että pitäisi tehdä muutakin kuin valmentaa. Silloin muistin saksalaisen ratamestarin, Olaf Petersenin. Hänen töistään huomasin ensimmäinen kerran, että esteiden avulla voi kertoa tarinaa ja esitellä maan historiaa. Inspiroiduin. Ostin sahan ja puuta, aloitin yrityksen. Nyt välitämme esteitä kaikkialle: Kaliforniaan, Hong Kongiin, Suomeen ja Etelä-Afrikkaan!” Behrens kertoo. Ratamestarin suunnittelemia esteitä nähtiin Suomessa viimeksi tänä keväänä Messukeskuksessa. Rataesteiden lisäksi Behrens on suunnitellut harjoituskenttäesteradan hongkongilaiselle urheilukerholle, The Hong Kong Jockey Clubille. Merkittävimmäksi rakennusprojektikseen hän nimeää vuoden 2014 Löwen Classics -kilpailut. Esteiden avulla esiteltiin Hans Günter Winklerin, olympialaisissa maailman eniten menestyneimmän esteratsastajan uran historiaa. ”Esteissä käytettiin lasikabinetteja, joiden sisällä oli monitoreja ja ruutuja. Pystyimme sisällyttämään niihin videoita ja kuvia. Nyt poisnukkuneen Winklerin kunniaksi kootaan näyttelyä ratsastajan vanjoista tavaroista ja palkinnoista. Suunnittelemiani esteitä on pyydetty mukaan näyttelyyn”, ratamestari kertoo. Suomalainen rauhaBehrens on kiitollinen siitä, että saa tehdä työtään myös Suomessa. Ratamestarina toimiminen on hektisempää muissa maissa. ”Täällä on niin hiljaista ja mukavan rauhallista. Aikapaineetkaan eivät ole niin suuria. Saksassa kilpailut alkavat seitsemältä aamulla ja jatkuvat iltakymmeneen. Ratojen muokkaamiseen tai korjaamiseen on varattu yleensä vain 15 minuuttia. Siihen verrattuna työskentely on helppoa. Ja onneksi täällä on niin paljon apulaisia!” ratamestari päättää. Ypäjän Summer Festivaaleissa kilpaillaan Pohjola-sarjaa. Pohjola Goldin lauantain karsintaluokan voiton veivät Sonja Mäkelä ja Celtas Quen (Grandorado TN - Lux Z), Silverin karsintaluokan voittivat Susanna Granroth ja Ypäjä Ramatuelle (Balou du Rouet - Quidado). Osakilpailu on sunnuntaina.