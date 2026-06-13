Ratamestari Marco Behrens derbykentän nurmella.
Ratamestari Marco Behrens derbykentän nurmella. Kuva: Ella Jauhiainen
Ihmiset

"Täällä on niin hiljaista!" – ratamestari Marco Behrens haluaa kehittää ratsastajia yhden Ypäjän viikonlopun aikana

Viiden tähden ratamestari kertoo, että Saksassa ei ole vastinetta suomenhevosluokille.
Julkaistu
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