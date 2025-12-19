Eläinlääkäri Matti Estola
Matti Estola pohtii tämän päivän hevosenpitoa ja sitä, onko tulevaisuudessa enemmän aikaa omalle hevosharrastukselle.Kuva: Jarno Unkuri
Ihmiset

Pitkän uran tehnyt eläinlääkäri Matti Estola tiivistää yhteen lauseeseen: "Hevonen ei ole lemmikki"

Vermosta tuttu, kaikenlaisia hevosia laidasta laitaan hoitava eläinlääkäri miettii "jonkinlaista eläköitymistä".
Julkaistu
