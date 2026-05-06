Pitkä mesenaattityö jatkuu – Elisa Paloheimo lahjoitti nuorille ratsastajille

Vuonna 2025 uutisoitiin, että Järvenpään taidemuseo on saanut miljoonan euron rahalahjoituksen museon muuttoa avustamaan. Vuonna 1997 museolle oli lahjoitettu 75 suomalaisen taidemaalari Eero Järnefeltin, teosta. Lahjoittaja oli Elisa Paloheimo, 97, taiteilijan tyttärentytärTänä vuonna Paloheimo lahjoitti, jo toistamiseen, 10 000 euroa Kouluratsastuksen kannatusyhdistys KorKille, jaettavaksi nuorille ratsastajille Elisa Paloheimon stipendinä.Paloheimon toivomuksesta keskustelemme hänen sukulaisensa ja avustajansa Maana Kilven kanssa. Kilpi kertoo mesenaatin taustoista: ”Elisa syntyi Kormun kartanossa Lopella, mutta hänet lähetettiin jo nuorena Helsinkiin kouluun. Hän pääsi Ruskeasuolle ratsastamaan legendaarisen Osku Andersson-Blondyxin oppiin. Elisa muistelee vieläkin, miten jännittävää oli, kun hevoset ratsastettiin läpi kaupungin Itä-Helsinkiin, Skatalle kesälomalle. Hän kertoi että matkaan lähdettiin jo kello neljä aamulla, ja perille tultaessa kaikki olivat niin väsyneitä, että menivät nukkumaan tallinvintin heinäkasaan.”Paloheimon elämässä seurasivat opiskeluvuodet niin Lontoossa kuin Pariisissakin. Hän onkin poikkeuksellisen kielitaitoinen, puhuu sujuvasti seitsemää kieltä, kertoo Kilpi.Jo vuosikymmeniä Paloheimo on ollut mesenaatti, joka on tukenut tärkeänä pitämiään asioita.”Hän on vain niin tavattoman vaatimaton, ja on yleensä tehnyt lahjoituksensa taiteelle, musiikille ja ratsastukselle täysin anonyyminä. ja vasta kun hän alkuvuodesta 2025 lahjoitti merkittävän summan Järvenpään taidemuseolle, hänen nimensä sai kertoa julkisesti.”Elisa Paloheimo on seurannut ratsastusta ja erityisesti kouluratsastusta jo vuosikymmenet. Hän on ollut vakituinen kävijä niin Helsinki International Horse Show'ssa kuin Kouluratsastuksen Kannatusyhdistyksen klinikoilla ja tapahtumissa, niin kauan kuin jaksoi näihin osallistua. Paloheimon mielestä on väärin, jos lahjakkaat nuoret eivät pysty tekemään kilpauraa sen takia, että heillä ei ole siihen taloudellisia resursseja, ja haluaa siksi omalta osaltaan tukea nuoria, kertoo Kilpi.”On poikkeuksellisen arvokasta, että Elisa Paloheimo haluaa vielä korkeassa iässään tukea suomalaista kouluratsastusta näin merkittävästi”, kertoo KorKin puheenjohtaja Sonja Lesch ja jatkaa: ”On hieno arvovalinta panostaa nimenomaan nuoriin ja heidän kansainväliseen kehittymiseensä. Se on pitkäjänteinen ja koko lajia rakentava valinta.”Stipendien saajat päättää syksyllä KorKin hallituksen jäsenistä koottu erityinen avustuskomitea, jonka jäsenillä ei ole sidonnaisuuksia valmennustoimintaan.