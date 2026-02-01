Jone Illin ura on tällä hetkellä Markus Beerbaumin silmän alla. Kuva: Leena Alerini

Mitä Markus tekisi?

Kun Jone Illi lähti maailmalle, hän päätyi vielä Myrkkyäkin pienempään Holtorfiin. Mutta siellä on kaikki, mitä tarvitaan. Parhaillaan on meneillään tulevan kansainvälisen ratsastajan uran rakennusvaihe, Illin oppivuodet.