Muistamme: Suuri urheilija astui ajasta ikuisuuteen – Christopher Wegelius on kuollut

Harald Christopher Wegelius, on tällä hetkellä ainoa suomalainen esteratsastaja, joka on osallistunut olympialaisiin urheilijana. 81-vuotiaana menehtynyt Wegelius oli monella mittapuulla merkittävä tekijä suomalaisessa ratsastusurheilussa.

Christopher Wegeliuksen sisar Helene Söderblom vahvistaa Hevosurheilu Ratsastukselle veljensä poismenon. Hän kertoi, että Wegelius on ollut hyvin huonossa kunnossa ja sairaalahoidossa jo useamman kuukauden ajan. "Veljeni nukkui pois myöhään keskiviikkoiltana. Kaikki tapahtui hyvin rauhallisesti, hän kuoli nukkuessaan", kertoo Söderblom.

Jos Wegelius oli lähtölistalla, muilla ei juuri ollut silloin mahdollisuuksia. Wegelius oli äärimmäisen kilpailuhenkinen ja voitontahtoinen. Con Amour, Irish Dream, No Girls, Solar Lady, Trigger Hill, Monday Morning muistetaan Wegeliuksen satulan alta. Hänellä on myös kuusi SM-kultamitalia. Kuten hänen aikalaisensa esteradoilla, vaikkakin vuosia nuorempi, Tom Gordin Hevosurheilu Ratsastuksen artikkelissa vuosi sitten totesi, "Chrisse ei ole joukkueurheilija vaan oman tiensä kulkija, Suomen ratsastusurheilun valovoimaisin ja pitkäaikaisin tähti. Sivistynyt, historiasta kiinnostunut tunneihminen, joka arvostaa järjestystä”.

Wegelius oli siviiliammatiltaan juristi, toimi Skop-pankin johtokunnan jäsenenä, toimitusjohtajana ja pääjohtajana vuosina 1977-1991. Pankkiuransa jälkeen Wegelius keskittyi urheiluhevosten kauppaan Eqvinox -yrityksensä kautta ja oli aktiivisti mukana, kun amerikkalainen Nona Garson osti Rautiaisen perheen ori Ritmitsnoin, joka sai USA:ssa uuden nimen Rhytmical.

Suomen Ratsastajainliiton hallituksen puheenjohtaja hän oli vuosina 1985-92. Lajiliiton kunniapuheenjohtajaksi hänen nimitettiin vuonna 2010. Wegelius nosti liiton 1980-luvulla uudelle tasolle, hän sijoitti liiton varoja menestyksellisesti, sai liiton talouden erinomaiseen kuntoon, ja hankki liitolle täydellisen estekaluston ja tilapäiskarsinat.

Hän päätti noin 40 vuotta kestäneen aktiivisen kilpailu-uransa vuonna 2001. Vuodesta 1992 lähtien Wegelius toimi hevoskauppiaana ja -välittäjänä, ja myös valmentajana. Hän esimerkiksi on mies Nina Fagerströmin menestyksen takana.

"Kyllähän Chrisse on viitoittanut mun tien", Fagerström sanoo. Wegelius oli tiukka ja vaativa ja tallissa oli kova kuri, mutta hän oli myös todella suora ja reilu, on Fagerström muistellut.

Wegelius oli naimisissa englantilaisen Elizabeth Jane Murrayn kanssa, jonka tapasi ollessaan ammattiratsastajana Irlannissa 1971–1981. He saivat kaksi lasta.