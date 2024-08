Muistamme: Doppsko-kasvattaja arvosti kansainvälisyyttä ja suoritushevosia

Doppsko-hevoset

Hippoksen tietokannasta löytyy kaikkiaan 44 Doppsko-nimeä. Viisi niistä on kilpaillut kansainvälisesti niin, että nimet löytyvät FEI:n tietokannasta: Doppsko Carimba, Coda, Cool Jazz, Quartz ja Quidamba.

Gammelgårdin kasvattama tamma GG Babette (Rebel Z - Alme Z) oli yksi Lönnholtzin elämän hevosista ja toimi emänä monelle hyvälle, muun muassa Doppsko Valiantille (Voltaire), joka kantakirjattiin oriina ja Carimballe, jolla Juho Norilo takavuosina menestyksekkäästi kilpaili.

Saksantuontitamma Saiga III (Salvano - Gardeulan II) oli toinen tärkeä tamma, josta jäi 4 Doppskoa: Wandersmann, Vinnhorst, Cartaxo ja Cool Jazz.

Lassi Lehmusto muistaa vieläkin päivän, jona hän ratsasti Valiantia maastokokeessa oripäivillä. Kokemusta maastoesteistä ei ollut, ja kovaa piti mennä. "Mutta ei hetkeäkään tullut sellainen olo, ettei me sieltä hengissä selvittäisi" Lehmusto muistelee. Oripäivät tehtiin tuolloin kahdessa osassa ja Valiant oli saanut keväällä oripäivien parhaat rakennepisteet, 42, ja oli tuolloin Päivi Martinmaan omistuksessa. Ensimmäisen kerran se oli saanut jalostusluvan jo kolmivuotiaana Kasvattajapäivillä Littoisissa, jossa se oli Best in Show. Syksyn oripäivillä vuonna 1996 se selvitti kestävyyskokeen, mutta velvoitettiin palaamaan loppuun suorituskyvynkokeeseen vielä seuraavana keväänä.

Kuparinpunaiselle Valiantille jäi 35 jälkeläistä Hippoksen tietokantaan. Valientte K oli ykköspalkinnon ja 41 pisteen kantakirjatamma.