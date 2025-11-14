Muistamme: Hevosihminen isolla H:lla

Ratsastusmaailman pitkän linjan vaikuttaja Ossi Sopen-Luoma menehtyi eilen pitkälliseen sairauteen. Viime tammikuussa 80 vuotta täyttänyt Sopen-Luoma oli hevosmies pikkupojasta lähtien. Nuorena Sopen-Luoma kilpaili esteratsastuksessa, ja jo edesmenneen vaimonsa Tarjan kanssa he hankkivat Tervekosken hevostilan jo 1975.

Ossi Sopen-Luoma tunnettiin ennen kaikkea järjestöihmisenä. Hän vaikutti pitkään niin Ratsujalostusliiton (nyk. FWB-yhdistys) kuin Suomen Ratsastajainliitonkin hallituksissa. Siviiliammatiltaan tilintarkastajana hän vaikutti voimakkaasti siihen, että SRL:n talous saatiin kuntoon. Sopen-Luoma toimi myös useita vuosia Helsinki Horse Shown tilintarkastajana.

Viimeisinä vuosina suurta iloa Ossi Sopen-Luoman elämään toi elämänkumppanuus Satu Väihkösen kanssa. Pariskunta tapasi HIHS:ssä ja piti siitä lähtien yhtä Sopen-Luoman poismenoon asti.

Ossi Sopen-Luoman pitkäaikainen hyvä ystävä Tom Gordin muistelee:

”Ossi, meidän kaverien kesken Juso, oli hevosihminen isolla H:lla. Hän ymmärsi ratsastusta ja oli siitä koko elämänsä hyvin kiinnostunut, ja aina utelias uuden tiedon suhteen. Oman alansa rautainen ammattilainen, joka antoi osaamistaan koko hevosurheilulle, auttoi monia erityisesti alv-asioissa.”

Håkan Wahlman kuului Ossi Sopen-Luoman pitkäaikaisiin ystäviin. Hän muistaa Sopen-Luoman hyvin lämpimänä, mutta myös analyyttisena persoonana.

”Ja hänellä oli aivan mahtava huumorintaju. Hän oli loistava puhuja ja sanankäyttäjä, ihailin sitä aina. Olimme monet vuodet yhdessä niin Ratsujalostusliitossa kuin SRL:ssäkin”, Wahlman kertoo

Kristian Nyman ratsasti Sopen-Luoman kanssa osan pitkää ratsastustaan halki Aasian.

”Juso oli ratsastuskaverina ihan mainio, suhtautui aina huumorilla matkan pieniin harmeihin. Hän ei koskaan tehnyt numeroa itsestään, hänellä oli loistava huumorintaju ja jos hän joskus intoutui kertomaan juttuja, siinä sai kyllä nauraa. Juso oli erittäin vieraanvarainen, luotettava, hyvä ystävä. Erinomainen hevosmies.”

Ossi Sopen-Luomaa jäävät kaipaamaan Satu Väihkösen lisäksi lapset, suku ja laaja ystäväpiiri.