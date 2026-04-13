Muistamme: Kolmikaarinen kiemuraura tuli tutuksi Saaran tallilla

”1980-luvun alussa ensimmäiset rakennuspuut tuotiin tontille. Samaan aikaan naapuriin rakennutti tyttärelleen tallia Juhani ”Jussi” Kynsilehto. Jussi rakensi rahalla, me talkoilla, joten naapuri valmistui ensin. Hevosemme muuttivat nykyiseen paikkaan vuonna 1985.”

Muutto uuteen paikkaan oli suorastaan juhlava. Hevoset ratsastettiin lokakuun lopussa jonossa pitkin Raitotietä, joka on nykyään varsin vilkasliikenteinen väylä.

”Isommat tallilaiset saivat ratsastaa hevoset. Minä olin vielä niin pieni, etten saanut ratsastaa, mutta me sitten kävelimme hevosletkan perässä uuteen talliin. Muistan vielä, kuinka talli tuoksui uudelle puulle ja hevoset olivat oikein pörhäkkäinä uudesta kodista”, Kilpeläinen kertoo.

Naapuritallin kanssa yhteistyö oli tiivistä. Mirrin tallina tutuksi tullut talli oli Anne-Marie ”Mirri” Kynsilehdon (nyk. Clarke) kotitalli ja he rakennuttivat myös alueen ensimmäisen maneesin, jota Saaran tallin ratsastajat saivat käyttää kouluvalmennuksiin ja kisoihin. Yhteistyö Moilasten ja Kynsilehtojen kanssa alkoi jo aiemmin, sillä rallikuskinakin tunnettu isä Kynsilehto oli 1970-luvun loppupuolella voittanut Puolassa rallin ja saanut palkinnoksi hevosen.

”Isä lähti hakemaan hevosen Puolasta. Vielä vuosia myöhemminkin muistellessaan reissua hänellä tuli itku. Paluumatkalla oli iskenyt kova myrsky ja millä lie pikkuisella purtilolla olivat hevosen kanssa matkanneet Suomeen. Olihan se varmasti pelottava matka, kun ruokapöydät olivat lennelleet pitkin seiniä, mutta siitäkin selvittiin.”

Hevonen oli suuri ja musta ruuna Mruk, joka teki pitkän uran Saaran tallin opetushevosena ja Reino sai itselleen Polski Fiatin tiimitakin. Eivät tosin tainneet Moilasetkaan tietää, että hevosen nimi Mruk voidaan suomentaa nimeksi Äksy tai Pahantuulinen.