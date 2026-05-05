Muistamme: Positiivinen ja määrätietoinen hevosihminen – Susanna Frey omistautui hevosille ja opetustyölle

Ura Hevosopistolla ja sen jälkeen

Tie Ypäjälle alkoi jo vuonna 1983, kun 19-vuotias Frey – tuolloin vielä Lindfors – tuli paikkakunnalle pitämään välivuotta hevostalouskoulun merkeissä. Välivuosi venyi elämänmittaiseksi. Hän haki töitä hevostalouskoululta. Vakituista paikkaa ei heti ollut avoinna, mutta töitä löytyi. Yhden vuoden hän työskenteli Husössä Sipoossa sekä jaksoja Englannissa ja Puolassa, mutta Ypäjä säilyi hänen kotinaan ja työnsä keskipisteenä.

Vuoden 2018 yt-neuvotteluissa hänet irtisanottiin. Pian tämän jälkeen lonkan nivelrikko johti uudelleenkouluttautumiseen. Kun vaihtoehdoksi tarjottiin lyhyempää tai pidempää koulutusta, Freyn vastaus oli yksiselitteinen: pitkä.

Hän opiskeli Hämeen ammattikorkeakoulussa tradenomiksi hevosalan liiketoiminnan puolella. Korona-aika osui opintojen keskelle, mutta etäopiskelu sopi hänelle hyvin. Hän suhtautui opiskeluun käytännöllisesti ja totesi tehneensä sen myötä merkittävän digiloikan.