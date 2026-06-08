Muistamme: Olympiakouluratsastaja, joka rakasti vauhtia

Välillä aviomiestä hirvitti vaimon hevosurheilu.

Esimerkiksi jäärataautoilumestareiden kesken järjestetyssä näytösravilähdössä Käpylässä, jossa Tutu sai vuonna 1966 ajettavakseen rengasvalmistaja Vallu Anderssonin harmaan tamman Sakovitskan. Tästä tammasta sen omistaja kertoi Hevostalouslehdessä, että se on "hevonen, jota kaikki eivät määräile". Sohlberg tuli sen kanssa kuitenkin hyvin juttuun. Koestartissa joku muista osallistujista, Kari Sohlbergin muistin mukaan Markku Alenin isä Eero, törmäsi Tutun kärryihin sillä seurauksella, että ne kaatuivat ja ohjastaja putosi radalle. Hän nousi tyynen rauhallisena, kiipesi takaisin kärryille, joiden toinen pyörä oli mennyt törmäyksessä vinoon, ja voitti lähdön.

"Se oli ensimmäinen kerta ravikärryillä", Kari Sohlberg kertoo.

Tai laukkalähdössä, jossa satula pyörähti Destiny-hevosen mahan alle kesken lähdön.

"Sitä en onneksi nähnytkään", Kari Sohlberg sanoo.

Perhe asui lasten ollessa pieniä jonkin aikaa myös Saksassa Kari Sohlbergin jatko-opintojen takia, jossa tutustuivat sen ajan kouluratsastusvaikuttajiin Jürgen Koscheliin ja Uli Kasselmanniin.

Suomeen palatessa mukana tuli hevonen nimeltä Chirocco. Elettiin 1970-luvun alkua.

Pian Chirocon jälkeen taloon tuli Laukon kartanon Suomeen Irlannista tuoma Monday Morning, joka oli Juhani Lagerstamin mielestä liian pieni, niinpä se myytiin. Sohlbergit ostivat sen, eivätkä arvanneetkaan minkälaisen helmen saivat.

Sohlberg ratsasti sillä ensin kilpaa itse, samoissa luokissa Henrik Ehrnroothin, Kari Haimin, Kristian Maunulan ja Jukka Davidsonin kanssa, mutta estekorkeuden kasvaessa ja kasvaessa hän lopulta totesi erään kumoonratsastuksen seurauksena, että esteratsastus ei ehkä ole hänen lajinsa, koska hänellä ei ole tarvittavaa estesilmää.

"Olin katsomassa Ruskiksella kun Tutu ratsasti ison esteen sekaan. Pelästyin ihan kauheasti ja ehdotin, ehkä kannattaisi ajatella sitä kouluratsastuspuolta", puoliso muistaa. "Tutu sanoi, että hän on samaa mieltä."

Vuonna 1977 Monday Morningilla kilpaili jo nuori Tom Gordin, jolta se siirtyi myöhemmin Christopher Wegeliukselle. Wegelius osallistui vuonna 1980 Moskovan olympialaisiin, joissa Sohlbergit olivat tietenkin katsomassa. Tämän jälkeen suomalaisia estehevosia ole olympialaisissa ollutkaan. Kari Sohlberg muistaa katsomossa olleen arviolta sata tuhatta ihmistä.

Tutu Sohlberg vaihtoi noin nelikymppisenä kouluratsastukseen, josta oli tuleva hänen lajinsa.

Seuraava oma hevonen olikin Pakistan, joka tuli Suomeen melko nuorena.