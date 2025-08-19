Riitta Rautiainen odottaa uusia hampaita. Etuhampaat irtosivat hevosen potkusta, eikä niitä sen koommin maasta enää löytynyt.
Riitta Rautiainen odottaa uusia hampaita. Etuhampaat irtosivat hevosen potkusta, eikä niitä sen koommin maasta enää löytynyt. Kuva: Leena Alérini
Ihmiset

"Nanosekunnin musta hetki" – Väsyneenä tapahtunut onnettomuus sai Riitta Rautiaisen miettimään hevosihmisen jaksamista

Hevosnainen tajusi palautumisen ja hyvien elämäntapojen merkityksen jouduttuaan tapaturmaan, joka olisi voitu välttää.
