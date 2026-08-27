Pekkarinen ja Avoca Alchemist ovat vakiinnuttaneet tasoaan neljässä tähdessä.
Pekkarinen ja Avoca Alchemist ovat vakiinnuttaneet tasoaan neljässä tähdessä. Kuva: Pekkarisen albumi
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Nelli Pekkarinen on palannut väliaikaisesti Suomeen – katse U25-ikäluokan MM-kisoissa

Pekkarinen on rakentanut uraansa pari vuotta Ruotsissa, ja aikoo myös palata sinne mahdollisimman pian.
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Nelli Pekkarinen
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