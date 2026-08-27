Nelli Pekkarinen on palannut väliaikaisesti Suomeen – katse U25-ikäluokan MM-kisoissa

Kenttäratsastaja Nelli Pekkarinen on palannut viikko sitten Suomeen. Pitkän aikaa Ruotsissa asunut Pekkarinen on tullut treenaamaan kahta 4-vuotiasta nuorukaistaan.”Toinen 4-vuotiaista on yhdistelmästä Levinsonn ja Quite Easy, toinen yhdistelmästä Concreto ja Tsigane. Äiti osti ne niiden ollessa 2-vuotiaita. Ruunat on sisäänratsastettu viime kesänä, mutta ne pitäisi saada taas liikkeelle. Olin niin pitkään ulkomailla, että nuorille tuli pikkubreikki”, ratsastaja kertoo.Tarkoituksena on hoitaa myös rästiin jääneitä asioita, joita ei ole voinut tehdä Ruotsista käsin.”Pitäisi saada nuoret hevoset kulkemaan ja ajaa C-kortti ja pikku-E. Nyt sille on aikaa.”Nyt Pekkarinen on kotikotonaan Hämeenkyrössä. Myös Avoca Alchemist (Kings Master - Frankfort Boy) ja Check Blue (Checkter - Chacco-Blue) seurasivat mukana. Suomessa asuminen on vain väliaikaista, ratsastaja aikoo palata Ruotsiin pian.”En haluaisi vaihtaa valmentajaa, mulla toimi Pia Pantsun kanssa treenit niin hyvin. Lisäksi mulla on Ruotsissa yritys, henkilötunnukset, pankkitilit ja kaikki. Olisi hölmöä, jos en menisi sinne takaisin.”.Ensi vuoden päätavoite arvokisoissaKesä on kulunut neljän tähden ratojen vakiinnuttamisessa Avoca Alchemistilla. Erilaiset kavio-ongelmat ovat vaivanneet 12-vuotiasta ruunaa kuluneen kauden aikana.”Se on vähän viivästyttänyt kisakautta. En tiedä, onko ollut jotain kengityksessä vai missä, mutta ruuna on arkonut jalkojaan. Tullut vähän turhia taukoja kisoista. Mutta muuten se on pysynyt terveenä”, Pekkarinen sanoo.Check Blue on siirtymässä rataesteisiin.”Uskoisin, että se on enemmän sen juttu, vaikka kyllä me on kahta tähteä kisattu. Mutta rataesteet vaikuttavat enemmän hevoselle mieluisilta.”Kenttäratsastaja haluaisi pitää 8-vuotiaan ruunan itsellään.”Haluaisin pitää kaikki neljä, mutta se ei ole ihan realistista. En osaa vielä päättää. Katsotaan mitä tapahtuu, kun on saatu nuoret liikkeelle. Näen sitten maastoesteillä, kumpi nelivuotiaista on lupaavampi. Otan ainakin toisen niistä mukaan Ruotsiin.”Ensi kauden tavoitteet ovat arvokisoissa.”Ensi vuonna mennään ehdottomasti U25-ikäluokan MM-kisoihin. Tänä vuonna ei saatu kvaaleja. Vaikka olisikin saatu kvaalit, lähteminen arvokisoihin Irlantiin asti olisi vaatinut vähän varmempaa suoritustasoa. Halusimme muutenkin saada neljää tähteä varmemmaksi”, Pekkarinen päättää..Inkeri Laiho ja Nelli Pekkarinen junioreiden ja nuorten kenttäEM-kisoissa: "Nyt odotetaan ehjiä ja hyviä suorituksia".Nelli Pekkarinen hommasi itselleen EM-kvaalit – "Viikonloppuna onnistui kaikki".Nelli Pekkarinen bongasi ilmoituksen somesta ja muutti Ruotsiin – Jo kahdessa viikossa kehitys on ollut hurjaa