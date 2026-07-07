Sivustakatsojasta liiton hallitukseen – Niklas Närhinen: "Päätin, että peli pitää vetää poikki"

Kuka on Suomen Ratsastajainliiton hallituksen uusin jäsen Niklas Närhinen?”Termi hevoshullu kuvaa minua ehkä parhaiten”, Närhinen vastaa pihaton rakennuspuuhien parista.Hevoshullun lisäksi hän kuvailee itseään ”do-it-yourself-ihmiseksi. Huhtikuussa hän tarttui toimeen ehdottamalla kevätkokouksen lykkäämistä. Tällöin hän liittyi osaksi tarkastusryhmää, ja kesäkuun lopussa järjestetyssä jatkokokouksessa hän kertoi olevansa käytettävissä hallituksen uudeksi jäseneksi.Mikkelistä kotoisin oleva Närhinen asuu perheineen Paimiossa. Hevoset ovat aina olleet raviperheeseen syntyneen miehen elämää. Kilpakärryt eivät vetäneet puoleensa, vaan Närhinen innostui enemmän ratsupuolesta. Nyt hänet tunnetaan suomenhevosratsujen ja FWB-hevosten kasvattajana. .Ratsastuskoulusta kansainvälisiin oppeihin”Lähdin liikkeelle ratsastuskoulusta ja seurakisoista”, hän aloittaa.”Teini-ikäisenä luokkakaverini isällä, Hirvosen Pekalla oli omistuksessaan Diktator-hevonen, jolla Kimmo Kinnunen oli kilpaillut. Pekka kysyi minulta, haluaisinko ruveta ratsastamaan sillä. Pääsin sitten sen kanssa Pekka Larsenin aluevalmennukseen ja kilpailemaan metriä aluekisoissa.” Myöhemmin Närhiselle etsittiin kesätöitä ulkomailta. Nuorukaisen eläinlääkärivanhemmat sattuivat olemaan opiskelukavereita jo edesmenneen eläinlääkäri Jyri Koposen kanssa, ja sitä kautta löytyi ratsutuspaikka Mikko Mäentaustan naapurista, Hans-Jürgen Wiebuschin myyntitilalta Saksasta.”Se oli 16-vuotiaalle hieno, silmiä avaava kokemus. Talli ei ollut vain yhden tekijän varassa, kuten Suomessa. Luulin meneväni luomaan sinne lantaa, mutta pääsinkin ratsastamaan kuutta hevosta päivässä. Se oli aikamoinen harppaus entiseen rytmiin”, Närhinen muistelee..Nuori palasi Suomeen hannover-tamma Wisbyn (Weltmeyer - Elimcal) kanssa, jonka kanssa Närhinen kilpaili aluetasolla, kunnes oli aika mennä armeijaan. Tammasta tehtiin varsa, Centino (Centimor), joka siirtyi pikkusiskon käyttöön. .Hevoshulluus ei hellittänyt, kasvatus vei mennessäänNärhinen lähti opiskelemaan ohjelmistotekniikan diplomi-insinööriksi Turun yliopistoon, ja ratsastus jäi moneksi vuodeksi.”Olen tehnyt pitkään erilaisia IT-alan töitä. Olen ollut ohjelmistotiimin vetäjä ja tuotepäällikkö. Kerran sain seurata Suomesta käsin, millainen yritysmaailma on Atlantin toisella puolen, kun start up, jossa olin töissä myytiin Jenkkeihin. Tällä hetkellä olen teknologiajohtajana kahdessa start upissa, toisessa isommassa roolissa, toisessa enemmän neuvonantajamaisessa roolissa.”Hevoshulluus ei hellittänyt. Aikuisiällä vanhan harrastuksen pariin palattiin tutulla Centinolla. Näihin aikoihin Närhinen tapasi myös tulevan puolisonsa Jennin. Pariskunta osti Paimiosta tilan itselleen ja hevosilleen. Niklas ja Jenni menivät naimisiin vuonna 2017 ja liisasivat seuraavana vuonna tamman, joka astutettiin. Tamma kuoli tiineenä, mutta Närhiset eivät halunneet luovuttaa. Pariskunta osti itselleen häälahjaksi 3-vuotiaaksi kääntyvän Backwoods Cassandran (Diatendro - Calvaro Z) Anna Kärkkäiseltä.”Alun perin olimme ostamassa sitä käyttöhevoseksi. Ostotarkastuksessa sen takajalasta löytyi varsana saatu vamma. Kirurgi oli sitä mieltä, että irrallinen pala kannattaa leikata. Lopulta leikkaus meni niin, ettei Sandralla ollut ennustetta käyttöhevoseksi. Ostimme sen lopulta siitostamman arvolla, mikä olikin alkuperäinen b-suunnitelma.”FWB-tammasta odotettiin varsaa kesälle 2020. Pariskunta päätti tehdä varsalle kaverin, joten myös ylläpitosuomenhevonen Kankalon Moona (Pellervo - Aamutuima - Vilon Veto) astutettiin. Kesällä 2020 syntivät FWB-tamma Jaybird's Cicciolina (Cyber – Diatendro) ja myöhemmin ruunattu suomenhevosori Närhisen Jiipee (Taranis). Näin Närhisten kasvatusura FWB-hevosten ja suomenhevosratsujen parissa alkoi.”Minä ja perheeni emme ole koskaan olleet erityisesti suomenhevosihmisiä. Jennillä oli tavatessamme Jekkulan Veera -tamma (Veeran Taaveri - Jekkulan Lotte - Lorentso), sitä kautta suomenhevoset tulivat elämääni.”.Puoliveriset ja suomenhevoset ovat kasvattajan näkökulmasta hyvin erilaisia.”Vaikka mulla olisi Suomen paras suomenhevonen, se ei silti olisi mikään taloudellinen lottovoitto. Sopivia koteja löytyy taas helpommin. Puoliveriskasvatuksessa ostajakunta on pienempi, mutta odotusarvo on korkeammalla ja hinta korkeampi.”Närhinen korostaa, että työtä ei tehdä taloudellisesta näkökulmasta. Leipä tuodaan pöytään ensisijaisesti IT-alalta.”Jokainen meidän hevosemme on täällä lemmikin asemassa. Kun tulee hyvät kaupat, saamme vähän lisää kustannusten kattamiseen. Suomen skaaloissa on vaikea ansaita elanto kasvatuksella hevosystävällisesti. Tätä ei tehdä taloudellisista syistä, tämä on elämäntapa”, hän kertoo ja jatkaa:”Silloin kun Närhisen Pikkumyy (Savelan Hemuli - Jekkulan Veera - Veeran Taaveri) syntyi, sen emä kuoli Viikissä ja varsaa hoidettiin siellä. Nauroin silloin, että se on Suomen arvokkain suomenhevosvarsa, kun sen ensimmäisen elinkuukausi tekokustannuksineen maksoi lähemmäksi 15 000. Taloudellisesta näkökulmasta varsa olisi pitänyt lopettaa. Kyllä tätä tehdään niin että uskonto 10 ja matikka 4.”Närhisillä on 14 omaa hevosta, ja tänä kesänä perheeseen on syntynyt kolme uutta varsaa.."HUJO-keissi ja suhmurointia" – keväällä mitta tuli täyteenEnnen tätä vuotta Närhinen ei ollut edustanut seuraansa Skura ry:tä, mutta keväällä hän puuttui peliin näyttävästi.”Olen enemmänkin seurannut tilannetta sivusta viime vuosina. Olen kuullut ihmisiltä parin vuoden ajalta tyytymättömyydestä siitä, miten asioista on viestitty, miten suunnitelmia on tehty ja miten suunnitelmissa on pysytty. Minun vahvuusalueellani ei ole se, että kokoustetaan ja kokoustetaan, ja mikään ei toimi. Olen ollut pitkälti median varassa ja sitä kautta ihmetellyt touhua.”Närhiselle käänteentekevä hetki oli, kun Tom Gordin erosi Huippu-urheilun johtoryhmästä, eli HUJO:sta.”Ei tuntunut hyvältä, kun ulospäin kirjoitetaan, että annetaan lausuntoja, mutta niitä ei haluta kirjata pöytäkirjaan. Siitä tulee ulospäin sellainen olo, että nyt on jotain suhmurointia.”.Närhinen korostaa uskovansa jokaisen hallituslaisen pyrkineen hyvään lajin kannalta.”Olen sellainen ihminen, joka uskoo kaikista ihmisistä hyvää. Uskon aidosti, että jokainen teki ja tekee jatkossa kaiken hyvää tarkoittavista lähtökohdista. Siinä vaiheessa, kun kokouspuheenvuorot ja mediajulkisuus tuovat jatkuvasti pinnalle tyytymättömyyttä, pitäisi kritiikinkohteiden ymmärtää nöyrtyä – oma duuni ei näytä hyvältä, vaikka itse uskotaankin tekevän hyvää. Silloin pitäisi miettiä, että voimmeko tehdä jotain näkyvästi eri tavalla, että tyytymättömyys saadaan kuriin. Iso osa jäsenistö halusi oman kokouksen hallituksen erottamiseksi. Sen pitäisi olla viesti hallitukselle, että jonkin pitää muuttua”, hän pohtii.”HUJO-keissi” ja sitä seurannut kevään liittokokouksen valmistelu herätti Närhisessä ärtymystä.”Minun oikeudentajuuni ei käy, miten kevätkokous pystyttiin hoitamaan näin. Hallitus on saanut jatkuvasti kritiikkiä siitä, kuinka materiaalit eivät valmistu ajoissa, eikä ulos anneta suoria, konkreettisia vastauksia. Ja sitten vielä tuli tämä paukku, että maa- ja metsätalousministeriön valtionosuuksia on jäänyt saamatta. Homma oli vedetty niin seinään, että päätin että peli pitää vetää poikki”, hän sanoo ja lisää:”Ei ole reilua, että ilmoittautumisiakaan mennessä ei ole ollut tämä paukku tiedossa, kun vastuuvapaudesta pitäisi äänestää. Tämä kaikki tieto on ollut hallituksella maaliskuun lopusta asti, mutta se on tuotu esiin vasta viimemetreillä. Listalla ei muuten näkynyt mitään isompaa, moni hevosalan yritys jätti varmasti ilmoittautumatta tai lähetti valtakirjan.”.Närhisen paikka tulevassa hallituksessaNärhinen sanoo, ettei halua ”Kalifiksi Kalifin paikalle”. Ehdotus tarkastusryhmään ja hallitukseen tulivat hänelle yllätyksenä.”En silloin itse nähnyt muuta ratkaisua, kuin että hallitus eroaisi. Kellään ei ollut tietoa hallituksen omaa mielipidettä siitä, onko heillä edellytyksiä jatkaa. Antti Linnan innostamana Aisa Aarnio-Wihuri ehdotti minua, ja ajattelin silloin, että voisinko tätä kautta vaikuttaa asioihin sisältä päin.”Myöhemmin hallitus ilmoitti tulevasta erostaan. Nyt uusin hallituksen jäsen kertoo olevansa seuraavassa kokouksessa samalla lailla äänestyksen kautta valittavana kuin muutkin tulevat jäsenet.”Näen, että minun olisi vaikea jatkaa suoraan seuraavaan kokoonpanoon näin sekavista lähtökohdista. En halua olla vastavoima. Pitäisi olla täysi jäsenistön tuki. Äänestyksen kautta päästään eteenpäin.”Närhinen ei ole varma, haluaako hän jatkaa tehtävässä.”Olen peräänkuuluttanut, että tehtävä on hirveän vastuullinen, eikä sitä voi missään nimessä hoitaa vasemmalla kädellä. Minulla on tila ja 14 hevosta, lapset harrastavat kuutena päivänä viikossa ja lisäksi käyn töissä. En ole mitenkään päin varma, olisinko oikea ihminen viemään liittoa pitkäjänteisesti eteenpäin. Sitä paitsi uusi hallitus kaipaa yhteiskunnallisia suhteita, joilla meidän lajimme asemaa voidaan pönkittää ja rahoittaa. En tiedä, onko minulla siihen annettavaa.”Tähän mennessä Närhinen on ehtinyt osallistumaan muutamaan sähköpostikokoukseen. Hän sanoo, että ”kellään kenen kanssa olen puhunut, ei ole ongelmaa sen suhteen, että olen liitossa.” Myös vastaukset liiton toimistosta ovat olleet asiallisia.Tulevaisuudessa Närhinen toivoisi hallituksen ja toimiston tiiviimpää yhteistyötä sekä vastuiden nykyistä selkeämpää jakoa. Hän nostaa esimerkiksi hallituksesta eronneen Emilia Vätön ajatuksen siitä, että hallituksen vastuualueet peilaisivat toimiston työnjakoa. Talousvastuussa pitäisi olla jonkun, joka puhuu alan kieltä:”Näin tulehtuneessa tilanteessa talousvastuutehtävässä pitäisi olla jonkun, jolla ei mene asian kanssa sormi suuhun.”.Lisäksi Närhinen toivoo koko hallitukselta kiinnostusta yhteiseen strategiaan ja tavoitteisiin.”2020-luvulla puheenjohtaja ja toiminnan johtaja ovat käytännössä kahdestaan pyörittäneet asiat, muu hallitus on toiminut omalla vastuualueellaan. Koko hallituksen pitäisi olla kiinnostunut siitä, missä mennään esimerkiksi viiden vuoden päästä.”Lopuksi Närhinen kuvaa SRL:ää erityiseksi liitoksi, jonka pitäisi jatkossakin tukea sekä huippu-urheilua että harrastustoimintaa.”Minun lapseni harrastavat mäkihyppyä ja yhdistettyä. Siinä lajissa ei ole vain harrastajia, vaan kaikki pyrkivät kilpailemaan. Toisaalta kukaan tavallinen maastohiihdon harrastaja ei kuulu liittoon. Myös ratsastuspuolella on paljon ihmisiä, joille kilpaurheilu on täysin toisarvoista. Emme voi mennä liikaa huippu-urheilun ehdoilla. Siksi liiton ei pitäisi liikaa identifioitua mihinkään suuntaan. Tulevassa liiton kokoonpanossa näkisin mielelläni yllättäviä nimiä tai nimiä, joista en ole ennen kuullut – kunhan CV on kohdallaan.”.Vieraskynä: SRL:n kevätkokous.Tom Gordin oikaisee SRL:n tiedotetta: "Olen luonut HUJO:n ja urheiluorganisaation, joten tiedän tarkkaan mihin on pyritty" .SRL:n hallitus ei ole tällä hetkellä vielä eronnut, vaan vasta ilmoittanut eroaikeestaan.SRL:n hallitukselle ei myönnetty vastuuvapautta, luottamusta käsitellään kahden kuukauden kuluttua ylimääräisessä kokouksessa