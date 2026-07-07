Niklas Närhinen sai raikuvat aplodit tarkastusryhmän esitelmän jälkeen. Tällöin Närhinen sanoi, että hallitukselle ei pitäisi myöntää vastuunvapautta.
Niklas Närhinen sai raikuvat aplodit tarkastusryhmän esitelmän jälkeen. Tällöin Närhinen sanoi, että hallitukselle ei pitäisi myöntää vastuunvapautta. Kuva: Leena Alerini
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Sivustakatsojasta liiton hallitukseen – Niklas Närhinen: "Päätin, että peli pitää vetää poikki"

Hallituksen eroamisilmoituksen jälkeen Närhinen ei ole enää varma, haluaako jatkaa liiton hallituksessa.
Julkaistu
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Niklas Närhinen
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