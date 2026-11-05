Omakasvatti on lempinimeltään Urho.
Omakasvatti on lempinimeltään Urho. Kuva: Fageströmin albumi
Ihmiset

Nina Fagerström myy, ostaa ja kasvattaa – ja tuntee kansainvälisen ratsastuksen toimintatavat

Kun äiti Tina Schoulz käy Ranskassa, hän käy katsomassa sekä tyttären, että kasvattamansa hevosen.
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