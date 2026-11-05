Nina Fagerström myy, ostaa ja kasvattaa – ja tuntee kansainvälisen ratsastuksen toimintatavat

Tavoitamme Nina Fagerströmin auton ratista keskeltä Eurooppaa. Hän on äitinsä Tina Schoultzin kanssa matkalla kotoaan Belgiasta Ranskaan katsomaan Schoultzin omakasvattia Urhoa, eli Urban Legend Z -ruunaa (Untouchable – Dominator), joka on viettänyt nuoruusvuotensa Ranskassa.”Se kääntyy nyt viisivuotiaaksi, käydään katsomassa, miltä se näyttää. Otan sen varmaan jossain vaiheessa itselleni tai lähetän äidin ratsuksi Suomeen. Leikki leikkinä, katsotaan, mitä mietitään sen urapoluksi”, Fagerström nauraa.Jälkimmäisessä vaihtoehdossa on huumoria. Schoultz on taitava ratsastaja ja pitkän linjan hevosihminen, mutta viisivuotiaan hevosen kouluttaminen yli 70-vuotiaana ei välttämättä ole enää ensimmäisenä toivelistalla.Fagerström välittää, myy ja kouluttaa hevosia.”Kiireinen syksy on ollut. Sain ison toimeksiannon jenkeiltä, ja siinä on mennyt paljon aikaa.”Tällä hetkellä hänen kotonaan on kuusi hevosta.”Kaksi Helasoiden hevosta, sitten yhden belgialaisen omistajan kahdeksanvuotias tamma, joka pitäisi nostaa 140-tasolle. Sitten yhden suomalaisen omistajan pikkutamma, joka on mennyt 145-luokkia ja josta tulisi loistava 135–140-hevonen jollekin. Jenkkiomisteinen Omano (Cumano – Darco) on todella potentiaalinen. Se on mennyt 150–155-luokkia hyvin Dirk Demeersmanilla, mutta ollut pitkällä tauolla. Tuleva talvi ainakin menee sen kanssa treenissä. Myyntihevosiahan nämä ovat. Ja on minulla yhden suomalaisen viisivuotiaskin.”Nina Fagerström on asunut maailmalla jo 25 vuotta ja kuuluu kaikkien aikojen menestyneimpiin suomalaisiin esteratsastajiin, sillä on aikoinaan noussut kansainvälisessä rankingissa maailman 50 parhaan joukkoon, sijalle 46. Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa kilpaillut Fagerström on nykyään asettunut Belgiaan. Kapteeniainesta?Kun kansainvälisen esteratsastuksen toimintatavat, ihmiset ja hevosmarkkinat ovat hänelle tuttuja, ja Fagerströmin kokemus, osaaminen ja kansainväliset kontaktit ovat sellaista pääomaa, jota suomalaisessa esteratsastuksessa ei ole liikaa, meidän on pakko kysyä, onko hän miettinyt SRL:n esteratsastuksen kapteenin tehtävää. Tätä paikkaahan juuri nyt täytetään ja juuri Fagerströmin kerryttämää osaamista tarvittaisiin, jos suomalaisen esteratsastuksen tasoa halutaan nostaa. ”No täytyy sanoa, ettei minulle itselleni koko asia ole tullut mieleenikään”, Fagerström toteaa.Olisiko syytä tulla mieleen, siinä päässä, jossa tätä osaajaa haetaan? Kapteenin henkilöllisyyttä odotellessa Fagerström nähdään varmuudella taas Helsinki Horse Show'n nuorten hevosten katselmuksessa. Sopimus on juuri tehty ensi maaliskuulle..17 hakijaa maajoukkuetehtäviin – Noora Pentti toivoo kansainvälisesti ansioituneita nimiä: "Kapteeni on lajin urheilullinen johtohenkilö".Kommentti: Suomi tarvitsee omat Otto Beckerinsä