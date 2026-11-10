Oiva Pölönen täyttää 80 vuotta.
Oiva Pölönen täyttää 80 vuotta. Kuva: Leena Alerini
Ihmiset

Oivan valinnan ovet menivät säppiin – Oiva Pölönen täyttää 80 vuotta

Oiva Pölösen hevosvalintamyymälä oli vuosikymmeniä tuttu paikka hevosihmisille. Mutta nyt kauppa on kiinni ja talli on tyhjä.
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