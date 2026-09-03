Pajuharjun siskokset Powerparkiin nuorten esteratsujen kanssa – ykköstamma Cascada jää laitumelle lepäämään

Nelli Pajuharjun isojen luokkien hyppääjä Cascada (Casino Berlin – Lordanos) sai jäädä kotiin lepäämään – tällä kertaa Powerparkissa startataan vain nuoria hevosia. Pajuharjun siskokset ovat suunnanneet täyden lastin hevosia pitkälle ajomatkalle kohti Kauhavaa, ja edessä on noin kuuden tunnin ajomatka Kirkkonummelta kisapaikalle.”Nämä on yhdelle 7-vuotiaalle ja yhdelle 5-vuotiaalle ensimmäiset yönylikisat. Mennään hyvillä mielin, toivotaan hyviä tuloksia”, Pajuharju toteaa.Nelli starttaa 7-vuotiaalla Calliélla (Casino Grande - Quantum) avoimia kansallisia 130-luokkia sekä Racing-sarjan finaalia. Lisäksi Pajuharju kilpailee 6-vuotiaalla Coralie B:llä (Cabo Verde - Landor S) 5–6-vuotiaiden hevosten Racingia, Roosa-sisko hyppää samaa sarjaa 5-vuotiaalla Remontada-tammalla (O'Neill van't Eingelo - Diamant de Semilly).Callié on Roosan omakasvatti, Coralie B ostettiin tänä vuonna Saksasta.”Callié on meidän omatekemä! Kivaa, kun on päästy jo näin pitkälle. Se on pieni ja vauhdikas tamma, 130-luokat ovat jo rutiinia, mutta emme ole käyneet vielä montaa 135-luokkaa. Coralie varsoi 4-vuotiaana Saksassa ja starttasi sen jälkeen siellä pari kisaa. Olen päässyt tekemään sitä nyt tämän kesän", Nelli kertoo. Tänä kesänä Pajuharjut ovat saaneet keskittyä nuoriin hevosiin, kun Cascada on lomaillut laitumella miltei koko kesän, aloitettuaan Pohjola-sarjassa toukokuussa ja hypättyään alkukaudesta Horse Show'ssakin.”Sillä on ollut vähän henkisiä ongelmia. Alkukauden jälkeen tuli kuoppa, se ei oikein tykännyt kisatilanteissa mennä. Kotona se hyppäsi, mutta kisoissa ei halunnut mennä ollenkaan. Nyt se voi jo paljon paremmin, on otettu muutamia hyppyjä ja lähestytty vanhaa kisakuntoa. Toivottavasti laitumellaolo on auttanut", ratsastaja sanoo ja jatkaa: "Mutta nuorien treenaaminen ja eri kisojen kiertäminen on mukavaa vaihtelua.".Estehevosten laatuarvostelussa nousi "kolmen hevosdaamin kimppa-hoitoponi".Siskokset ovat pitäneet Kirkkonummella tallia nyt reilun vuoden ajan: Roosa pyörittää tallin arkea, Nelli auttaa sen verran mitä ehtii päivätöiltään. ”Olemme löytäneet tiiviin porukan ja toimivan balanssin. Meillä on yhteensä 20 hevospaikkaa, eli pystymme pitämään työmäärän kohtuullisena, jotta kukaan ei pala loppuun. Meillä on kyllä ratsastajat hyvässä kunnossa: yksi oppilaistamme on pilatesohjaaja, ja hän pitää meille joka viikko pilatestunnin!”Esteratsastuksen Pohjola-sarjan finaalit käydään tulevana viikonloppuna PowerParkin raviradalla Kauhavassa. Tutustu lähtölistoihin täältä. .Don Jan palasi isoihin luokkiin – Antti Linna vei Pohjola Gold GP:n voiton.Vain kolme ratsukkoa viimeisessä suomenhevosten Pohjola-sarjan osakokeessa – Haukilehto kaksoisvoittoon.Pohjola Gold hallisarjan voittaja Nelli Pajuharju: ”Kilparatsastus on mulle erittäin vakavasti otettava harrastus”