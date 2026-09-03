Nelli Pajuharju ja Coralie B.
Nelli Pajuharju ja Coralie B. Kuva: Leena Alerini
Ihmiset

Pajuharjun siskokset Powerparkiin nuorten esteratsujen kanssa – ykköstamma Cascada jää laitumelle lepäämään

Kirkkonummelta kuuden tunnin kisamatkalle: Nelli ja Roosa Pajuharju keskittyvät tänä vuonna nuorten hevosten kehittämiseen.
Julkaistu
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esteratsastus
Powerpark
Pohjola-sarja
Nelli Pajuharju
Roosa Pajuharju
Racing-finaali
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