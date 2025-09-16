Paratriathlon vai parakoulu? Molempi parempi, tuumaa Jessica Kerttunen

Kerrottakoon heti alkuun, että neljännessä ryhmässä paraa vuodesta 2017 lähtien ratsastanut Jessica Kerttunen, 28, juoksee viisi kilometriä alle puolen tunnin. Useimmat terveet eivät siihen pysty. Kerttunen kuuluu Suomen pienilukuiseen pararatsastajien joukkoon ja on SRL:n rankingissä tällä hetkellä sijalla 4. Edellä ovat paralympiaratsastajat Jonna Aaltonen 914 pisteellä ja Laura Kangasniemi 313 pisteellä, sekä Hanne Soininen 221 pisteellä. Kerttusella on 204 rankingpistettä. Kansainvälisessä ryhmän 4 rankingissä hän on sijalla 38, edellään suomalaisista Kangasniemi ja Soininen, jotka ovat myös nelosryhmäläisiä. Aaltonen ratsastaa ryhmässä 5. Ennen vuotta 2017 hän ratsasti ryhmässä 3. Harvinainen perinnöllinen sairaus aiheuttaa, että raajoissa ei ole voimaa ja etenkin jaloissa on motorisia häiriöitä. Pararatsastusluokituksen hän sai jo vuonna 2010. Kerttunen miettii, onko mahdollista kvaalata olympialaisiin kahdessa lajissa: ratsastuksessa ja triahtlonissa. Asia selviää tulevina vuosina. Tavoite huipulle on ollut oikeastaan aina, mutta kuten tiedetään, sinne tarvitaan muutakin kuin pelkkä halu. Hevoset ovat kalliita ja nykyinen ratsu, KWPN-tamma Duyou Mi (Blue Hors Don Schufro - Sandro Hit) alkaa pikkuhiljaa ikääntyä. Se kääntyy vuoden vaihteessa kahdeksantoistavuotiaaksi. Ratsukko oli PM-kisoissa tänä kesänä freestylessä kakkosina, mutta tosiasia on, että sillä ei voi ajatella ratsastavansa enää Los Angelesissa. "Ensi kausi ehkä vielä. Sitten täytyy alkaa miettiä jo sen astuttamista, että saa jossain kohtaa sen seuraavankin hevosen", hän miettii. Jostakin täytyy saada myös sijainen tammalle ja sellainen onkin haussa. Hyvät parahevoset alkavat vain olla hinnoissaan ja Kerttusella on omat vaatimuksensa: hevonen ei esimerkiksi saa olla liian iso, sillä Kerttunen on pieni ja siro, noin 150 senttiä pitkä. . Hän painaa pitkää päivää kolmivuorotyössä Helsinki-Vantaan lentokentällä turvatarkastajana ja hänen äitinsä auttaa minkä pystyy, muun muassa valmistamalla virkaten hevosmaskotteja myytäväksi. Ei tässä kuitenkaan kaikki, ei sinne päinkään.Kerttunen on niin innostunut triathlonista, että on osallistunut lajissa jo kisoihin. Hän treenaa isänsä kanssa, joka myös harrastaa lajia. Kilpaileminen tapahtuu terveiden puolella, sillä paratriathlonisteja on Suomessa vain muutamia. Kerttunen saattaa treenata kolme kertaa päivässä. Parhaimpina viikkoina oheistreenien ja ratsastuksen kanssa treenitunteja tulee sellaiset 20", hän kertoo. Kerttusen kunto on kova, vaikka juokseminen ja uinti eivät motorisesti helppoja olekaan, hän juoksee matkan vähän alle puolen tunnin, mikä tarkoittaa alle kympin juoksuvauhtia.Kerttusella ei vielä ole paraluokitusta tähän lajiin, sillä sellaisen saaminen ei aina ole helppoa. Asia on kuitenkin tekeillä. "Nyt odotetaan tarpeeksi tarkkaa lääkärintodistusta luokituksen pohjaksi", hän kertoo. Siinä ryhmässä, jossa Kerttunen kilpailee, ja johon hän luokituksen on laskenut saavansa, päästään kokonaisajoissa tuntiin ja 14 minuuttiin, kun hänellä aikaa menee 20 minuuttia kauemmin. Haastetta siis riittää. Kello käynnistyy ensimmäisen lajin alussa ja pysäytetään kun urheilija on tullut maaliin. Matkoja on kaikenmittaisia. Kesäkuussa Ruukissa hän ui 300 metrin matkan aikaan 7:06, vaihtoi sen jälkeen varusteita 4:14 minuuttia, pyöräili 50:24 minuuttia, vaihtoi sen jälkeen jälleen lajia1:32 minuuttia ja juoksi 31:13 minuuttia, josta saadaan kokonaisaika 1.31:31, jolla tuli sijoitus 24. Parannusta edellisvuonna käytyyn kisaan Ruukissa tuli yli 6 minuuttia. Heinäkuussa hän oli Teiskossa naisten yleisessä sarjassa 32,8 kilometrin matkalla ja sijoittui 44:ksi aikaan 2:17:49, kun voittaja paineli 50 minuuttia nopeammin. Kerttunen on tuloslistalla varmasti ainoa, jonka seura on ratsastusseura: Helsingin Ratsastajat. Kisoja on takana yhteensä 7, joista hän teki tänä vuonna 5. Vaikein laji kolmesta on uinti, sillä hänellä ei ole siihen taustaa."Alussa vedin rintauinnilla, kun muut kroolasivat, sitten katsoin Youtuben tutoriaaleista mallia vapaauintiin", Kerttunen nauraa.Nyt kausi on tältä vuodelta päättynyt. Toukokuussa kausi alkaa uudelleen.Ratsastuksessa edessä on hallikausi, mahdollisesti myös kouluratsastuksen puolella. "Mennään fiilispohjalla ja katsotaan, miltä kalenteri alkaa näyttämään.". ParatriathlonParatriathlonin peruskilpailumatkat ovat samat kuin olympialaisten sprinttikisassa: 750 metriä uintia, 20 kilometriä pyöräilyä ja 5 kilometriä juoksua. Terveiden olympiakisassa lajit suoritetaan kaksinkertaisina: 1,5 kilometrin uinti, 40 km pyöräily ja 10 kilometrin juoksu. Täysmatka terveillä on 3,8 kilometriä uintia, 180 kilometriä pyöräilyä sekä maratonjuoksu, 42 kilometriä. Kilpailunjärjestäjä voi pitää kisan haluamansa mittaisena, ja myös tällaisia kisoja Kerttusen kalenteriin on osunut. Hänen suosikkimatkansa on supersprintti: 300, 10, 3. "Se on sellainen sopivan nopea ja siinä voi antaa aikalailla kaikkiin lajeihin kaikkensa, ei tarvitse taktikoida tai yrittää säästellä kroppaa, vaikka olisikin helle."