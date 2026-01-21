Ei ihan 40 vuotta sitten, mutta reippaasti yli 30. Susann Fagerström ja vuonna 1982 syntynyt Merry Adagio. Kuva: Hevosurheilun arkisto

"Pelolle voi tehdä paljonkin", sanoo Suski Fagerström 40 vuoden kokemuksella

Hevosen pystyy rauhoittamaan, jos osaa ensin rauhoittaa itsensä. Kyse on oman ajattelun muuttamisesta ja hengityksestä. Pelon kierteeseen ei pidä jäädä.