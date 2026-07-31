Eteen päin on menty, mutta vielä riittää tekemistä. Onneksi on olemassa pyhä Yrjö.
Eteen päin on menty, mutta vielä riittää tekemistä. Onneksi on olemassa pyhä Yrjö. Kuva: Leena Alerini
Ihmiset

Hyvä pari: Pyhä Yrjö ja Anne-Mari Miss

Eteen päin on menty, mutta ero Keski-Eurooppaan on yhä suuri, toteaa laskujensa mukaan noin 53 vuotta hevosia harrastanut koulutuomari.
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