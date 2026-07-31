Hyvä pari: Pyhä Yrjö ja Anne-Mari Miss

Anne Mari Miss - tunnetaan myös nimellä Kärtsy – on tuttu näky niin koulutuomarina kuin Ratsuoripäivillä ja muissa jalostustapahtumissa. arvostelemassa hevosia.Anne Mari Miss on tunnettu vahvana hevosten lineaarisen profiloinnin puolestapuhujana. Arvostelumetodi otettiin Hollannissa käyttöön jo 1989 ja sitä käytetään Suomessakin, usein perinteisen numeroarvostelun rinnalla. Lineaarinen profilointi on eräänlainen hevosen ”tuoteseloste”, jossa Suomessa arvioidaan 38 eri kohtaa. Niistä 23:ssa arvioidaan rakennetta ja 15:ssa liikettä. Hevosta verrataan populaation keskiarvoon.”Se antaa niin valtavasti tietoa, sen datan kerääminen on erittäin tärkeää. Jos meillä olisi kattava tietokanta näistä lineaarisesti profiloiduista hevosista, se auttaisi valtavasti sekä perinnöllisiin ominaisuuksiin, jalostusvalintaan että sairauksien selvittämisessä, ja olisi suuri apu kasvattajille. Kateellisena olen seurannut saksalaisten ja hollantilaisten keräämään tietomäärää ja kuinka he käyttävät sitä pohjana jalostuksessa.”Missillä kaiken ydin on FWB ja sen jalostus.”Sehän se on kaikkein tärkein. FWB-hevosen kehittämisen takia me tätä työtä tehdään. Toivoisin, että myös Hippoksessa ja FWB-yhdistyksessä vielä enemmän keskityttäisiin ja panostettaisiin FWB-hevosen tulevaisuuteen.”. 53 vuotta sitten Järvenpään alkeiskurssillaTänä vuonna 60 vuotta täyttävän Missin oma ratsastusura alkoi 7-vuotiaana Järvenpään ratsastusseuran alkeiskurssilla. Hänellä on ollut omia hevosia 18-vuotiaasta lähtien ja sittemmin myös pienimuotoista kasvatustoimintaa. Nytkin kotona on hevosia. Miss on ammatiltaan työterveyshoitaja, mutta hän on suorittanut myös tallimestarin erikoisammattitutkinnon Hevosopistossa.”Olen aina ollut hirveän utelias ja halunnut koko ajan oppia lisää hevosista. Nuorena olin enemmän esteratsastaja, mutta kun putosin aika pahasti, ajauduin sen jälkeen kouluratsastuksen pariin”, kertoo Miss.Uteliaisuus ja halu oppia vei hänen koulutuomariksi kolmekymmentäkahdeksan vuotta sitten.Kohta alkoivat kiinnostaa myös suvut ja kouluhevosjalostus.”Olen yli 20 vuotta käynyt Saksan ja Hollannin oripäivillä ja oppinut siellä todella paljon. Meillä on sieltä todella paljon opittavaa, vaikka toki Suomessakin ollaan edistytty. Minua kiinnostaa ennen kaikkea ymmärtää, millä tavalla hevoset pystyvät suoriutumaan niistä tehtävistä, mitä me niiltä pyydämme. Mitä ominaisuuksia esimerkiksi GP-hevonen tarvitsee, mistä ne ominaisuudet tulevat ja miten niitä voidaan jalostuksella kehittää ja parantaa? Saksassa ja Hollannissa on jo vuosikymmeniä painotettu emälinjaa ja korostettu sitä valittaessa tammoja jalostukseen.”.Hyvä kouluhevonen on terveEntä sitten hyvä kouluhevonen? Jos nuorelle lähdetään ostamaan kisahevosta, mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota?”Ykkösenä tulee tietenkin terveys, jalat, kaula, selkä, niska ja niin edelleen. Sitten pitää miettiä, mitä haetaan, hevosen ikä ja koulutustaso, että se menee junnujen ja nuorten ikäluokkaohjelmat. Hevosen rakenne tulee olla tarkoituksenmukainen siihen lajiin, johon se hankitaan. Sen täytyy helposti rakenteensa puolesta pystyä suorittamaan eteen asetetut tehtävät. Siis ryhdikäs, että kaula lähtee ylös, ei liian pitkä selkä, kulmaukset takajaloissa, loiva lapa, olkanivel sellainen, että hevonen pystyy nostamaan etujalkaansa.""Ja ehkä kuitenkin tärkein on luonne. Ratsastajan ja valmentajan pitää ymmärtää, että hevosella ei ehkä olekaan ”vaikea” tai ”ilkeä” luonne. Se on usein haastava vain siksi, että siltä pyydetään asioita, joihin se ei esimerkiksi rakenteen puolesta tai kouluttamattomuuttaan kykene. Hevonen jolle tehtävät ovat sen rakenteen puolesta helppoja, suorittaa ne mielellään.”Miss painottaa, että tämä on myös asia, joka jokaisen valmentajan tulisi ymmärtää. Valtaosasta hevosista ei tule ikinä GP-hevosia, ja on väärin yrittää niitä siihen pakottaa.”Ihan niinkuin valtaosasta ihmisitä ei tule ballerinoja, vaikka kuinka joku yrittäisi pakottaa.”Entä sitten koulutuomari Miss, mitkä ovat ajatuksesi arvostelusta kymmenien vuosienkokemuksen jälkeen?”Koulutuomarin ehkä tärkein ominaisuus on osata säännöt. Olen sitä mieltä, että tuomarin on oltava myös kannustava, ja löytää suorituksesta ne positiiviset asiat. Entä lempiohjelmasi, vai onko tuomarilla sellaista?”Pyhä Yrjö. Koska siinä on kaikki.”Miss painottaa, että Suomessa on menty paljon eteenpäin, mutta ero Keski-Eurooppaan on yhä suuri.”Kyllähän meillä ratsastetaan nykyään paljon harmonisemmin ja pehmeämmin kuin ennen, mutta hevosmiestaidossa ja ratsastustaidossa on vielä paljon kehitettävää."Miss heittää pallon myös valmentajille: ”Kaikkien valmentajien tulisi koko ajan kouluttaa itseään lisää. Mielellään juuri Keski-Euroopan isoissa ratsastusmaissa. Koska ratsastus ja valmennustieto menee koko ajan eteenpäin.”Miss iloitsee siitä että Suomeen on esimerkiksi saatu Terhi Stegars valmentajaksi.”Hän tuo meille omaa osaamistaan ja kokemustaan suoraan ratsastusmaailman ytimestä.”Kaikkien aikojen ori?”Sandro Hit (Sandro Song – Ramino) Erityisesti emän isänä se on todella hyvä, tuonut ryhdikkyyttä ja näyttävyyttä, ylipäätään periyttänyt hyvin itseään. Se oli Tokion olympialaisissa olleiden 16 hevosen sukutauluissa. Showtime on suoraan siitä.”Lempitamma?”Ehkä vähän yllättäen trakehnertamma Dalera (Easy Game – Hendryk). Se on niin elegantti ja Jessica ratsasti sitä niin pehmeästi ja eleettömästi. Juuri niinkuin kouluratsastus parhaimmillaan. Ja kyllä tykkään todella paljon myös Henrin Tiffanystä (Tailormade Temptation – His Highness).”Miss nostaa vielä esille sen, että vaikka Suomessa on jo paljon laadukasta hevoskasvatusta, meiltä puuttuu hevosten systemaattinen markkinointiväylä ulkomaille.Hevosia on mennyt silloin tällöin huippuratsastajille, mutta enemmänkin onnellisen sattuman kuin suunnitelmallisen markkinoinnin tuloksena.Lopuksi hän toteaa: ”Ymmärrä hevosta, kuuntele sitä, vietä sen kanssa aikaa että opit tuntemaan sen.""Ja ole kannustava muille hevosihmisille.” ."Fanaattinen hevosiin" - Selostaminen on koulutuomari Pekosen uusin suola