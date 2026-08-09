Kilparatsastajan äidin syntymäpäivä sujuu suurin piirtein näin.
Kilparatsastajan äidin syntymäpäivä sujuu suurin piirtein näin. Kuva: Leena Alerini
Ihmiset

Arki, sunnuntai tai omat syntymäpäivät – äiti Illi viihtyy verkassa ja kentän laidalla

Merkkipäivänä matkoilla – Ypäjällä.
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