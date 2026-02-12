Sebbe Numminen on vetänyt ruksin oman ratsastuksensa yli: "Mä olen tällä hetkellä hemmetin onnellinen"

Sebastian Numminen ei kaipaa satulaan, mutta ei hän hevoshommista poiskaan voi olla.Hevosurheilu Ratsastus tapasi Ypäjällä onnellisen ja rennon Sebbe Nummisen. Hän oli kisoissa valmentajan ominaisuudessa.Keväällä uutisoitiin Nummisen muuttaneen Suomeen pitkän poissaolon jälkeen. Nyt elämä Suomessa on asettunut uomiinsa. Numminen seurustelee Outi Gummeruksen kanssa ja pariskunta asuu yhdessä Kirkkonummella."Mä oon ihan hemmetin onnellinen", Numminen sanoo ja kertoo, että päätös palata Suomeen oli oikea. Hän ei ole kaivannut Ruotsia lainkaan. Uusi elämä pitää sisällään valmentamista, ei enää ratsastamista. Hän kertoo totuttautuneensa valmennushommaan, joka on omalla laillaan haastavaa ja uusi asia."Toki olen edellisessä elämässä auttanut kisoissa milloin ketäkin, mutta se ei ole ihan sama asia."Numminen täyttää tämän vuoden elokuussa 50 vuotta, mikä ei vielä ole ratsastajalle ikä eikä mikään. Nähdäänkö sinut vielä kilpasatulassa?"Ei."Kilparatsastaminen ja oikeastaan kaikki ratsastaminen on taakse jäänyttä elämää entiselle huippuratsastajalle ja viisien EM-kisojen ja yksien MM:ien kävijälle, mutta Numminen on asian kanssa sinut. Hän kertoo, että vuonna 2017 ratsastusonnettomuuden seurauksena tapahtunut näkökyvyn heikkenemisen ei ole korjautunut, vaan päin vastoin pahentunut. "Näen suurimman osan ajasta kaiken kahtena ja se vaikuttaa kaikkeen, esimerkiksi tasapainoon satulassa. Ja tänä päivänä on pakko myöntää, että ratsastaminen vähän sattuu myöskin."Hänellä on paljon rautaa kehossaan nuoruuden vakavan auto-onnettomuuden peruina."Joo, ja muutenkin. Kun sä et enää ratsasta päivittäin, sä vaan menetät ne ratsastamisessa tarvittavat lihakset."Hän huomasi tämän ratsastaessaan kolmisen kuukautta sitten "maastoa". "Siis maastossa", hän täsmentää ja naurahtaa perään. On vaikea kuvitella Nummista maastolenkillä."Joo, ei se silleen ole mun juttu, mutta seura oli oikeaa", hän sanoo ja viittaa tietenkin naisystäväänsä.Moni on kysynyt entistä maajoukkuenimeä ratsastamaan hevosiaan.Satulaan nouseminen nouseekin vanhasta muistista vielä vähän väliä mieleen. "Melkein aina, jos jollakin mun oppilaalla on joku ongelma, eka reaktio on, että perskeles, menen kyytiin ja näytän. Mutta toinen reaktio on, että a. enpäs näytäkään, b. ratsastaja ratkaisee ongelman itse, mikä on vielä parempi." .Sebbe Numminen palasi Suomeen vuosikymmenten jälkeen: "Tulin tossa viikko sitten"