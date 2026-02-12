Sebbe Numminen kertoo tehneensä oikean ratkaisun palatessaan Suomeen.
Sebbe Numminen kertoo tehneensä oikean ratkaisun palatessaan Suomeen. Kuva: Leena Alerini
Ihmiset

Sebbe Numminen on vetänyt ruksin oman ratsastuksensa yli: "Mä olen tällä hetkellä hemmetin onnellinen"

Tänä vuonna pyöreitä täyttävä, takavuosien Suomen A-maajoukkueen kantava voima ei enää kaipaa satulaan kuin ajoittain.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi