Sonja Lesch on viime aikoina miettinyt paljon lajiliiton asioita. Kuvassa hevosen Kom Snowwhiten kanssa.
Sonja Lesch on viime aikoina miettinyt paljon lajiliiton asioita. Kuvassa hevosen Kom Snowwhiten kanssa. Kuva: Leena Alerini
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Sonja Lesch: "Nyt kun kaikki on menossa uusiksi, riittääkö, että äänestän itse itseäni?"

Puheenjohtajakandidaatti Sonja Lesch ihmettelee, missä kaikki muut ehdokkaat ovat, vaikka Suomen Ratsastajainliitossa on käynnissä suuri uudistus.
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