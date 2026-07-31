Sonja Lesch: "Nyt kun kaikki on menossa uusiksi, riittääkö, että äänestän itse itseäni?"

Tilanne: Suomen Ratsastajainliiton hallituksen vaihdos kohta edessä ja vasta yksi puheenjohtajakandidaatti mukana."Toivottavasti saadaan lisää porukkaa vaaleihin, mutta vähiinhän tässä käy aika", sanoo Sonja Lesch, se tässä vaiheessa tiettävästi ainoa puheenjohtajaksi haluava henkilö."Toivottavasti saadaan lisää porukkaa vaaleihin, mutta vähiinhän tässä käy aika."Lesch ihmettelee tilannetta."Nyt kun SRL:ssä menee käytännössä kaikki uusiksi, riittääkö, että äänestän itseäni?"Hänen mukaansa useampi ehdokas olisi koko lajiliiton etu, sillä kilpailu toisi tulevalle puheenjohtajalle vahvemman mandaatin."Onhan tämä tilanne SRL:ssä aika ennennäkemätön."Elokuun 30. päivä Lesch, 43, hakee jäljellä olevalle kaudelle, eli kuluvan vuoden loppuun. Marraskuun syyskokouksessa hän hakee pestiä uudestaan, täydelle kolmelle vuodelle eli vuoden 2029 loppuun. . Treenaaminen"Nyt tee se väistö. Auta vähän takaata."On Leschin viimeinen kesälomapäivä. Ollaan Pasi Mellerin tallilla Lohjalla. Lesch treenaa 16-vuotiaan Kom Snowhiten (Hohenstein - Depardieu) kanssa. Kuten tiedetään, Kom-hevoset ovat Pasi ja Annu Mellerin kasvatteja. Jotta pääsee ratsastamaan tarpeeksi, hän käy tunneilla myös lainahevosella, lipizzanruuna Neopolitano Thais V (Neapolitano V CZ - Maestoso Allegra).Kuvat tähän juttuun on otettu valmennustuntia seuratessa ja sitaatit kursiivilla ovat valmentajan autenttisia kehotuksia.Tänään tehdään GP:n liikkeitä ja pohditaan miten piruettilaukasta saisi nopeampaa ja aktiivisempaa. Ilman, että hevonen kuitenkaan jännittyykään ja haluaa juosta käden läpi pois tilanteesta, tietenkään. Enemmän tai vähemmän samaa kysymystä pohtii Mellerin mukaan yhdeksän ratsastajaa kymmenestä, tai enemmänkin. Ihan siellä MM-tasollakin. Valmentajana hän miettii miten ilmaisee asioita oppilailleen, sillä kertoo vasta myöhemmin tajunneensa esimerkiksi, mitä ne ulkomaiset valmentajat aikoinaan tarkoittivat, kun hokivat hänelle jatkuvasti "eteen, eteen". Sillä tarkoitettiin sitä, että hevosen on oltava ratsastajansa edessä, ei ratsastajansa takana, sillä niin kauan, kun näin ei ole, ei ole mitään ratsastustakaan. Leschin hevonen oli jossain vaiheessa myynnissä, se oli sitä varten Tanskassa ja Saksassa, mutta palautui, kun kauppaa ei saatu aikaiseksi. Nyt Lesch haluaa katsoa mihin asti pääsee, kun tavoitteellisesti treenaa."Muutama keskilaukka-ajatus pitkällä sivulle niin, että se tulee sun eteen vähän paremmin. Enemmän."Treenattu hän on itsekin. Sen huomaa kyllä kyynärvarsista, jonkalaisia näkee yleensä voimailusaleilla. Lesch kertoo käyvänsä kahdesti viikossa kestävyystreeneissä, jotta ei ole ratsukon edistymisessä se kehitystä hidastava tekijä. Työtä hän tekee elämässään erilaisiin vaikeuksiin joutuneiden nuorten kanssa. Koulutus on AMK-tasoinen yhteisöpedagogian koulutus. Työssään Lesch joutuu päivittäin kuuntelemaan ja ratkaisemaan erilaisia vaikeita ongelmia ihmisten jokapäiväisessä elämässä ja olemisessa. Se onnistuu vain, jos osaa kuunnella mitä toinen sanoo. . "Ota ohjat."Grand prix on tietysti tavoitteena, eikä siitä olla enää kaukana, mutta kuten Meller toteaa, on eri asia osata tehdä liikkeet ja osata tehdä ne niin hyvin, että kannattaa lähteä kisoihin niitä esittelemään. Näinhän asia tietysti on, mutta tunnollisen naisihmisen kanssa vaarana tällä ajattelutavalla on se, että ei lopulta ole koskaan valmis.Tämä naurattaa Leschiä, mutta samalla hän nyökyttelee myöntyvästi."Ehkä ensi kesänä", hän kuittaa. Valmennuksessa käydään läpi GP:n asiat ja Meller tuijottaa haukkana muotoa, impulssia ja suoruutta. Ja huomauttaa heti, kun huomauttamista on. Sanoo hyvin suoraan, vanhan liiton tyylillä. Toki valmentaja ja valmennettava ovat tuttuja toisilleen, mutta tämä on ihan oikeaa valmennusta, ei sellaisen esittämistä. "Ja kokoa. Kokoa vaan. Tunne se suu.". PerheLeschin mies Christoffer on lentäjä ja pariskunnan poika ja tytär ovat teinejä. Hänen ollessa pikkutyttö, äiti Tuija-Leena Parm toimi koulutuomarina, täti myös. Isä Tapani Parm on tehnyt uran Ylen urheilussa ja vastasi kesäolympialaisten yleisurheilun televisioinnin kokonaisuudesta Suomessa vuosina 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2021 ja 2024. Ja talviolympilaisista myös. Häneltä tytär peri urheiluhulluuden. "Mä rakastan sporttia. Tykkään huippu-urheilusta ja seuraan kaikkia lajeja.""Kiersin natiaisena just äidin kanssa kaikki koulukilpailupaikat Suomessa. Ahvenanmaata myöten."Jostain syystä hän muistaa yhä miltä ratsastuskilpailuissa tuoksui. "Hevoset, tallit ja kouluratsastus on alusta pitäen ollut mun juttu. Ja etenkin kun sain Heini Naukkarisen vanhan Nora-ponin, jolla pääsin aina kansalliseen tasoon asti. Jotkut SM:tkin vedin.""Käsi alas. Ja eteen. Vaihda suunta.""Olen amatööri. Toivottavasti valaistunut sellainen", hän naurahtaa. Mutta - urheilu vai harrastus?"Molemmat. Ihan oikeasti. Kaikki huippu-urheilijat ovat joskus olleet aloittelijoita, joten raja-aitaa näiden kahden välillä ei todellisuudessa ole. Kumpiakin tarvitaan myös lajiliitossa, sillä Suomi on aivan liian pieni maa useaan järjestöön ratsastuksessa."Yhtä lailla Lesch näkee, että mikä tahansa laji tarvitsee näkyvät urheilijansa, muuten se kutistuu."Jos ei ole supertähteä, kiinnostavuus lähtee heti laskuun.". Lajiliiton johtaminen"Katso mihin ratsastat ensimmäisen vaihdon aikana."Leschin ykkösajatus on avoimuus. Kaiken on oltava läpinäkyvää ja avointa.Hänen mielestään yhtä lailla kun jäsenenä on saatava liittokokouksessa suora ja asiallinen vastaus, jos näkee sen vaivan, että muotoilee kysymyksen hallitukselle, yhtä lailla asioita tarkastamaan nimetyn ryhmän on saatava tarvitsemansa dokumentit. Ja lajiliittoon on pystyttävä muinakin aikoina soittamaan ja jonkun on vastattava puheluun.Lajiliitossa on paljon korjattavaa. Ihan alkaen siitä, tehdäänkö liitossa oikeita asioita, oikealla tavalla. Ja siitä, onko työhyvinvointi riittävällä tasolla. Kaikkea ei voi laittaa uusiksi heti, mutta tilanne on tarkoin tutkittava."Jonkun porukan on tämä nyt tehtävä.""Auta vähän takaa. Etkö sä kuule?"SRL:n taloussotkuja penkoneen tarkastusryhmän löytämät laiminlyönnit ovat sitä luokkaa, että Lesch näkee hallintoa valvovan ja tarkastavan hallintoneuvoston välttämättömäksi. Sellainen kuuluu hänen mielestään organisaatioon muutenkin. Neuvostoon nimitettäisiin talousasioissa ansioituneita henkilöitä, ehkä niitä samoja, jotka uurastivat erityistarkastusryhmässäkin. Tarkastusryhmäläiset eivät päässeet käsiksi dokumentteihin niin kuin piti, kuten tiedetään, mutta jos tällainen elin luodaan, sille taataan pääsy kaikkiin lajiliiton asiakirjoihin, jotta homma toimii. Lesch ei voi olla toteamatta, että mikään niissä asiakirjoissa ei voi tämän kaltaisessa organisaatiossa olla salaista. "Maiskuta vähän!"Lesch ei näe hyvänä myöskään sitä, että lajiliiton hallitus hajoittaa fokusta liikaa. Hallitustyöskentelyssä riittää hallituksen jäsenille tekemistä. "Ei pidä olla tekemässä joka asiaa itse ja istua joka jakkaralla. Siitä kun seuraa myös se ei-hyvä asia, että yksi ihminen istuu kymmenellä jakkaralla."Lajikomiteoihin ja vastaaviin ei Leschin mukaan tarvita hallituksen edustajia ollenkaan. Niihin on valittava niin pätevät asiantuntijahenkilöt, että tehtävän voi heille myös delegoida. Valtakirjasysteemi on Leschin mielestä niin ikään aikansa elänyt. Vaikka viime vaaleissa osoittautuikin, että valtakirjojen kerääminen ei enää samalla lailla toimi, mahdollisuus siihen on Leschin mukaan lopetettava. "Se on iso epäkohta."Tämän päivän maailma on tiedon maailma. Luotettavan tiedon tulisi Leschin mielestä olla saatavilla helposti lajiliiton kautta."Joku syyhän on oltava kuulua Suomen Ratsastajainliittoon. Jos ei ole kilparatsastaja, siis. Täytyy olla kunniakasta kuulua liittoon."Miksi sinusta pitäisi tulla SRL:n hallituksen puheenjohtaja?"Olen luotettava. Jos lupaan jotain, pidän lupaukseni."Lesch kuuluu Helsingin Ratsastajien ja KorKin hallitukseen."Ne tehtävät jäävät heti, jos SRL:n puheenjohtajuus alkaa.""Riittää. Se oli itse asiassa aika hyvä - unohtui sanoa.".Pian edessä on hallitusvaalit – SRL:n vaalivaliokunta kertoo arviointiprosessista ja tehtävästä: "Tilanne on nyt erilainen".SRL:n jatkokokous tiistaina klo 16 – vaalivaliokunta ei saanut yhtään hallitusehdokasta