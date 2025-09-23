Laura Hänninen kulkee eläinten hyvinvoinnin eturintamassa.
Laura Hänninen kulkee eläinten hyvinvoinnin eturintamassa. Kuva: Leena Alerini
Ihmiset

Suomen ensimmäisen ravikuninkaan ohjastajan lapsenlapsi muistelee oman eläinlääkäriuransa alkuaikoja häpeällä

Laura Hänninen luki pikkutyttönä Hevosurheilua, mutta hevosihmistä hänestä ei kuitenkaan tullut.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi