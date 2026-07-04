50-vuotias Tuija Rosenqvist ei ole mielestään rämäpää – kenttäratsastaja ja valmentaja haluaa yhä kehittää osaamistaan

Aluevalmentajana ja maajoukkuevalmentaja tunnettu ratsastuskoulu- ja valmennustalliyrittäjä Tuija Rosenqvist täyttää tänään 50 vuotta. Kenttäratsastuksessa pitkän kilpailu-uran tehnyt Rosenqvist juhlistaa syntymäpäiväänsä perheen voimin Kreetalla miniloman merkeissä.Perhe on Rosenqvistille tärkeä voimavara. Yrittäjä ja Aki Karhapää ovat olleet yhdessä jo 15 vuotta, naimisissa viisi.”On mieletön rikkaus, että meitä on kaksi. Jos minulla olisi toisella uralla oleva mies, me ei nähtäisi koskaan!” hän naurahtaa.Rosenqvist on kerännyt voittoja kansainvälisistä- ja kansallisista kenttä- ja esteratsastuskilpailuista sekä mitaleja SM- ja PM-kisoista. Lisäksi ratsastaja on voittanut useampaan otteeseen nuorten hevosten kilpailuja sekä saanut mitaleja suomenhevosten mestaruuskilpailuista.Katso jutun lopusta Tuijan vastaukset nopeisiin kysymyksiin!.Miten kaikki alkoi?”Hankkiuduin kaverini siskon perässä Kaupin Ratsastuskoululle 7-vuotiaana, siitä lähdin Ollintallille, joka muuttui myöhemmin Jutan talliksi”, Rosenqvist aloittaa.Hän pääsi Ollintallin yrittäjän, Olli Lahtisen, kanssa kouluttamaan poneja ja shetlanninponeja.”Olin reipas ja pysyin kyydissä. Sain myös lainaksi poneja, joilla muut eivät halunneet ratsastaa. Koulutimme muun muassa Särkänniemeen shettiksiä”, ratsastaja muistelee.Rosenqvist ei pidä itseään rämäpäänä, häneltä vain löytyi tarvittua sinnikkyyttä.”Olen ollut perusrohkea aina, ennen kaikkea sitkeä ja järjestelmällinen. Kaikkia näitä asioita voi opetella.”Näihin aikoihin Rosenqvist pääsi ensimmäistä kertaa kokeilemaan kenttäratsastusta. 20-vuotiaana Rosenqvist kilpaili kaikissa lajeissa alue- ja kansallisella tasolla. Opettaminen ja valmentaminen tarttuivat mukaan puolivahingossa.”Tein Jutan tallilla tuurailuhommia, huomattiin sitten Jutan (Kantar) kanssa että olisin aika hyvä opehommissa. Lähdin opiskelemaan ohjaajaksi, sitten opettajaksi. Sain tehdä pitkää uraa Jutalla, josta olen todella kiitollinen.”.Silti haave omasta ratsastuskoulusta kyti. Lopulta Rosenqvist toteutti unelmansa yhdessä kollegansa kanssa. Molemmat irtisanoutuivat Jutalta, keräsivät tarvittavat rahat kokoon lähipiiristä ja ottivat hevosia lainaan tutuiltaan.”Saatiin me siitä pieni ratsastuskoulu kehitettyä. Oltiin siinä nelisen vuotta.”Myöhemmin Rosenqvist ja Karhapää löysivät kotinsa Lempäälästä, jossa tuli myyntiin ratsastuskoulu historiallisella Ihamaan tilalla. Rosenqvist luopui aiemmasta yrityksestään ja alkoi vuokrata Lempäälän ratsastuskoulua vuonna 2007. Nykyisin Ratsuniitty on hänen omistuksessaan.”Haluamme viedä hevostaloutta eteenpäin ja valtakunnallisesti kehittää kilpailutoimintaa. Ratsuniityssä voi nykyään suorittaa hevosalan perustutkinnon, haluamme viedä maamme ammattilaisia mahdollisimman paljon eteenpäin. Olemme satsanneet hevosten laatuun ja niiden koulutukseen. Lisäksi minulle on tärkeää, että voimme tehdä kaikkea tätä kotitallilla, omalla maastoestekentällä”, yrittäjä tiivistää..Miten hevonen ymmärtää maasto-estetehtävän?Samalla kun Ratsuniityn yritystoiminta alkoi, myös Rosenqvistin kenttäura eteni. Mikä sitten innosti nuoren ratsastajan kenttäratsastuksen pariin?”Jokin siinä monipuolisuudessa kiinnosti, se että pitää olla ahkera ja kaikessa hyvä. Toki maastoesteet kiinnostivat ihan omalla tavallaan, vaikka olihan ne myös tavallaan jännittäviä. Miten sama hevonen tekee kaikkia lajeja, miten hevosta koulutetaan ja treenataan kaikkia lajeja varten.”Rosenqvist löysi itselleen saksalaisen valmentajan, Adam Liedermannin. Liedermannin valmennuksessa Rosenqvist kiersi Eurooppaa ja rakensi kansainvälistä uraansa.”Sain nähdä, miten hevosia tehdään sillä tasolla, miten niiden kanssa pärjätään kisoissa. Adam on aina ratsastanut vaikeita hevosia ja valmentanut ratsukoita olympialaisiin asti. Hänellä oli loputon työkalupakki siihen, miten hevosia koulutetaan hevosystävällisesti ja miten hevonen koulutetaan alusta asti kenttäratsastukseen.”Rosenqvist nimeää Liedermannin käänteentekeväksi henkilöksi urallaan. Yhteistyö ja kilpaileminen kv-tasolla antoivat tärkeää pohjaa omalle maajoukkuevalmentajan uralle.”Miten hevosta autetaan ymmärtämään maastoestetehtävä? Rataesteitä kun voi purkaa maapuomiksi, mutta miten niin tehdään kiinteällä maastoesteellä? Tällaisia tärkeitä oppeja sain Adamilta.”.Toinen käänteentekevä hetki oli Jillaroo-tamman (Hill's Double - Flamingo) ostaminen Marjo Pajulahdelta.”Marjo kovasti vinkkasi sitä minulle, vaikka tamma olikin jo vanha. Se oli nuorena tehnyt kenttähommia, kilpaillut Marjon kanssa rataesteitä. Lopulta kilpailin tammalla ulkomailla neljään tähteen asti.”Rosenqvist on saanut seurata uransa varrella kenttäratsastuksen kehitystä.”Jos miettii 15–20 vuotta taaksepäin, saatoit päästä ruusukkeille, vaikka olit koulussa huono ja otit rataesteillä pari puomia. Nykyään koulu pitää mennä 70 prosentin tuntumassa tai jopa ylikin. Rataesteitäkin pitää pystyä menemään varovaisesti, puomien pitää pysyä ylhäällä. Ja turvallisuutta hakien maastoesteet ovat muuttuneet teknisemmiksi”, hän pohtii.Ratsastajan mielestä on vanhanaikaista ajatella, että jos hevonen ei ole oikein hyvä missään, sitä voi käyttää kenttään.”Hevosen pitää olla hyvin koulutettu, kyvykäs ja tarkka. Nykyään kenttähevosten hinnat lähentelevät samoja hintoja kuin estehevosten. Kouluhevoset ovat toki vielä kalliimpia”, hän pohtii..Unelma vanhasta talosta”Olen saanut aika paljon onnistumisia urani aikana. Arvostan SM-mitaleja sekä erityisesti henkilökohtaista PM-mitalia, jonka tein todella vaikealla hevosella. Olen kouluttanut monta hevosta alusta asti kv-tasolle, esimerkiksi oma tytär on kilpaillut EM-kisoissa Jillaroon varsalla, joka on meidän omakasvatti”, ratsastaja toteaa.Mitä haluaisit saavuttaa vielä?”Yksi unelma oli asua vanhassa talossa, ja se on nyt toteutunut! Olemme vuokranneet tallin viereisen omakotitalon ja asuneet Akaalla pikkukartanossa puolitoista vuotta”, Rosenqvist aloittaa.Lisäksi toiveena on viedä nuoria hevosia eteenpäin kenttäpuolella.Rosenqvist on täydentänyt osaamistaan suorittamalla hevostalouden perustutkinnon, opiskelemalla johtamista ja yritystaloutta sekä valmistumalla ammattivalmentajaksi ja Master-opettajaksi. Oppimishaluja riittää:”Haluaisin kehittää omaa koulupuolen osaamista ammattimaisemmaksi ja omaa ammattitaitoa pidemmälle. Olen kuntouttanut erästä lusitano-oria, jonka elämä on mennyt vähän pieleen. Se osaa jo paljon, mutta haluan kehittää sitä kouluratsastuksessa.”.Rosenqvist on kiitollinen, että on saanut jakaa uraa ja saavutuksia Karhapään kanssa.”Olemme voineet matkustaa yhdessä, miettiä ratkaisuja yhdessä. Tässä on kaksi erilaista ratsastajaa tarjoamassa toisilleen apua. On huipputärkeää, että on joku, jonka kanssa voi jakaa tämän arjen ja pitkät päivät. Olemme yhdessä kiertäneet Eurooppaa, tavanneet mahtavia ihmisiä. Ilman toisen tukea olisi varmasti jäänyt moni asia tekemättä.”Myös raskaiden asioiden kohtaaminen on helpompaa toisen kanssa.”Olen ehkä vanhanaikainen, mutta en jaksa tätä nykyajan somessa haukkumista. Se on minulle punainen vaate, en ymmärrä sitä ollenkaan”, hän puuskahtaa.Lopuksi Rosenqvist haluaa todeta, ettei vaihtaisi mitään pois. Hän on kiitollinen urasta hevosten kanssa.”On hienoa ajatella, että olemme rakentaneet kannattavan yrityksen käytännössä nollasta. En vaihtaisi tätä mihinkään. Tekisin samat valinnat uudelleen.”.Nopeita kysymyksiä!Hankilaukka vai peltolaukka?Rosenqvist: Pelto.Nuoret hevoset vai vanhat konkarit?R: Nuoret hevoset!Tallikissat vai tallikoirat?R: Meillä on molempia… mutta ehkä koirat.Kisat helteessä vai vesisateessa?R: Helteessä.Rataesteet hiekalla vai nurmella?R: Nurmella.Haastava koulukoe vai rataestekoe?R: Koulu.Maastoilua aamutuimaan vai iltamyöhään?R: Aamulla.Aika vai raha?R: Aika!