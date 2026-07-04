FF Pacemakerin kanssa Sopotissa.
FF Pacemakerin kanssa Sopotissa. Kuva: Rosenqvistin arkisto
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50-vuotias Tuija Rosenqvist ei ole mielestään rämäpää – kenttäratsastaja ja valmentaja haluaa yhä kehittää osaamistaan

"En vaihtaisi tätä mihinkään. Tekisin samat valinnat uudelleen", Rosenqvist toteaa hevosurastaan.
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