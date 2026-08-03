Gundersby sijoittui kolmanneksi viime viikonloppuna Ainon 130-luokassa.
Gundersby sijoittui kolmanneksi viime viikonloppuna Ainon 130-luokassa. Kuva: Ella Jauhiainen
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Valtteri Gundersby jää pois SM-kisoista – ei suunnittele jatkoa SRL:n hallituksessa

SM-kisat jäävät tällä kertaa huonon tuurin takia väliin.
Julkaistu
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Valtteri Gundersby
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