Valtteri Gundersby jää pois SM-kisoista – ei suunnittele jatkoa SRL:n hallituksessa

"Tämä kuuluu kuulemma lajiin, että välillä näin tapahtuu."Valtteri Gundersby ei pysty osallistumaan Suomen mestaruuskilpailuihin tänä vuonna. FWB-tamma Clavina Y:n (Clarimo - Nabab de Reve) sai kaviopaiseen heinäkuun puolessa välissä. "Se joutui nyt pari viikkoa vain kävelemään, ja nyt ollut vajaan viikon liikkeessä. Todettiin, että valmistautuminen menee liian tiukille", ratsastaja harmittelee. SM-kisat ja Finnderby järjestetään 6.–9.8. Ypäjällä. "Oli huonoa tuuria. Harmi, että tässä kohtaa kautta kävi näin. Mutta pääasia, että hevonen on muuten kunnossa."Suomen Ratsastajainliiton hallitus ilmoitti heinäkuun ensimmäisenä päivänä tulevasta erostaan. Yksikään hallituksen jäsenistä, mukaan lukien Valtteri Gundersby, ei saanut vastuuvapautta kevätkokouksen jatkokokouksessa. Keskustelu SRL:n toiminnan ympärillä on ollut kiivasta, ja herättänyt paljon huomiota mediassa. "Minulla on silti ollut aikaa keskittyä urheiluun ja hevosiin. Pidetään asiat erillään."Ei ehdolle hallitukseenMarraskuun syyskokouksessa valitaan kokonaan uusi hallitus. Tällä hetkellä Gundersby ei suunnittele asettuvansa ehdolle. "Kyllä mä taidan tässä kohtaa keskittyä Horse Show'hun. Ja onhan tässä jo näitä hevosia sen verran ehtinyt kertymään. Lisäksi minulla on pieni lapsi. Saa keskittyä välillä perhe-elämään. Välillä pitää vähän valita."Vallitsevaa tilannetta hän kommentoi näin:"Tämä on harmillinen tilanne. Mutta mennään tästä eteenpäin.".Saksa vahvoilla MM:issäMM-kisat lähestyvät. Esteratsastuksen puolella Suomea edustavat Annina Nordström ja Fuzhou."Totta kai on kiva jännätä, miten Annina pärjää. Toivotaan, että hänellä on onni kohdallaan ja kaikki menee hyvin", Gundersby pohtii. "MM-kisa on mielenkiintoinen kisa, Aachen uniikki kisapaikka. Varmasti tullaan näkemään kovaa sporttia. Itse näitä finaaleja seuranneena voin sanoa, että maailman kärki on kovassa kunnossa."Ratsastaja odottaa erityisesti ruotsalaisen Henrik von Eckermannin ja yhdysvaltalaisen Kent Farringtonin suorituksia sekä saksalaisen Richard Vogelin ja United Touch S:n yhteistyötä"United Touch ja Aachenin kenttä. Sillä laukalla pystyy hyvin ottamaan etumatkaa."Joukkuekilpailussa Gundersby odottaa saksalaisilta hyviä tuloksia. "Veikkaan, että Saksa saattaa olla aika vahvoilla. Mutta vaikea sanoa ennakkoon.".Gundersby starttasi viikonloppuna Ainossa 7-vuotiaalla FWB-tammalla C'est La Vie De Lux (Celantus 188 - Cascano 185) ja ensimmäistä kertaa 130-luokkaa 11-vuotiaalla Hermine I:llä (Cascadello I - Capitol II). Ratsastaja ja C'est La Vie sijoittuivat 130-luokassa kolmansiksi."Olen tyytyväinen, että molemmat hyppäsivät näin hyvin. Tuntuvat olevan molemmat ihan ajan tasalla."Vaikka SM-luokat jäävät välistä, Gundersby starttaa C'est La Viellä ja Herminellä muita luokkia. "Jos hevonen on siinä vaiheessa kunnossa, varmaankin hypätään Tallinnan Horse Show ja Itä-Euroopan maailmancup. Katsotaan sitten, tehdäänkö joku ulkomaan reissu vai ei", ratsastaja päättää. .Linkki lauantain 130-luokan tuloksiin tässä. .SRL:n hallitus eroaa.Pian edessä on hallitusvaalit – SRL:n vaalivaliokunta kertoo arviointiprosessista ja tehtävästä: "Tilanne on nyt erilainen"