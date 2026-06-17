Samuli Koivisto vaihtaa alaa.
Samuli Koivisto vaihtaa alaa. Kuva: Leena Alerini
Ihmiset

Ne olivat sitten siinä — Samuli Koiviston kengitykset

Samuli Koivisto kävi 50-vuotissyntymäpäiviensä aattona kengittämässä viimeisen asiakkaansa.
Julkaistu
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