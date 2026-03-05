Ida Peltoniemi lähti aivan uudenlaiseen haasteeseen.
Ida Peltoniemi lähti aivan uudenlaiseen haasteeseen. Kuva: MTV
Ihmiset

Vitsailu kaveriporukassa johti Maajussille morsian -ohjelmaan: "Vanhemmat joutui aika pitkään sulattelemaan"

Kenttäratsastaja Ida Peltoniemi on hevosihmisille tuttu nimi kilparadoilta. Kohta hänet tuntee ehkä koko Suomi.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi