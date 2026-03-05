Vitsailu kaveriporukassa johti Maajussille morsian -ohjelmaan: "Vanhemmat joutui aika pitkään sulattelemaan"

Ida Peltoniemi, 20, on tuttu näky kenttäradoilla, mutta nyt on edessä aivan toisenlainen haaste. Peltoniemi on mukana Maajussille morsian -sarjan uudella tuotantokaudella. Sarjan ensimmäinen jakso nähdään torstaina 12.3. klo 20 MTV-kanavalla. Siinä esitellään kaikki maajussit, jotka jäävät sitten odottelemaan kirjeitä ympäri Suomea. Televisiossa sarja nähdään kokonaisuudessaan ensi syksynä.Peltoniemi on yksi maajusseista. Miten sinä nyt tähän sarjaan päädyit?”No ihan kaveriporukassa on joskus vitsailtu tästä ja sitten yks mun kaveri päätti ilmoittaa minut. Tuli kyllä yllätyksenä että minut valittiin. Ja kyllä vanhemmat aika pitkään joutui asiaa sulattelemaan”, naureskelee Peltoniemi.Vihdissä sijaitsevalla maatilalla asuva Peltoniemi edustaa jo neljättä sukupolvea tilalla ja sinne hän haluaa jäädä, se pitää mahdollisen tulevan kumppaninkin hyväksyä.”Reipas ja rohkea, auttavainen, myös itsevarma”, kuvailee Peltoniemi ihannekumppaniaan omassa kirjeessään, ”ihminen joka ei pelkää elämää, joka elää hetkessä ja joka haluaa elää värikastä arkea mun kanssa. Ja pitää kyllä tykätä hevosista.”Toki kumppanin täytyy myös hyväksyä hevosiin, treeniin ja kilpailuihin menevä suuri päivittäinen tuntimäärä, kertoo Peltoniemi.Niin ne hevoset. Niitä on ollut Peltomäen kotona aina. Hän kilpailee kenttää ja nuorempi sisko Milla kouluratsastuksessa. Oletteko erilaisia ratsastajia?. ”No ollaan, ihan ääripäät! Mulla on reikä päässä ja siskolla ei ole.”Peltoniemi oli lähes vuoden urheiluvaihdossa Saksassa Elmo Jankarin ja Sanna Siltakorven luona pari vuotta sitten, perheen oman kasvatin, isoäiti Marja-Leena Mantereen Catlins Bluebellin (Catcall - Lancetto) kanssa. Siellä oppi paljon.”Mutta mulla ei silloin ollut riittävän laadukasta hevosta. Nyt kun sain tämän 7-vuotiaaksi just kääntyneen Levicion (Levisonn – Caprigold) niin pääsin sillä maajoukkueeseen.”Peltoniemeä valmentavat Minna Leppälä ja Pauliina Swindells.Mikä on tavoitteesi kilparatsastajana?”No huipulle tietysti, ei kai sitä muuta!”Ratsastuksen, hevosten hoidon - niitä on kotitilalla tällä hetkellä kymmenkunta – ja maatilan muiden töiden lisäksi Peltoniemi käy myös päivätöissä tilan ulkopuolella. Hän on levyseppähitsaaja metallialan yrityksessä.Peltoniemi kertoo että koulunkäynti tai lukio eivät koskaan olleet hänen juttunsa, hän on aina halunnut tehdä asioita itse.Mitä arvelet, löydätkö itsellesi kumppanin ohjelman kautta?”No ei voi tietää. Olen kyllä ehkä hieman nirso. Mutta aika näyttää, onhan tämä jännittävää.”