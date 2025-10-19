”Olen huomannut näiden vuosien aikana, että jos jotakin tekee, se pitää tehdä viimeisen päälle”, Matti Pakarinen sanoo.
”Olen huomannut näiden vuosien aikana, että jos jotakin tekee, se pitää tehdä viimeisen päälle”, Matti Pakarinen sanoo.Kuva: Heidi Jääskeläinen
Matti Pakarinen tietää, miten länkien valmistus on muuttunut vuosien saatossa

Länkien tekeminen on käsityötä mututuntumalla. Siihen ei Googlesta löydy ohjeita tai piirustuksia.
Matin Puupaja
länget
Matti Pakarinen
länkien valmistus

