Matti Pakarinen tietää, miten länkien valmistus on muuttunut vuosien saatossa

Rautalammilla sijaitseva Matin Puupaja on niitä harvoja Suomessa, missä onnistuu länkien tekeminen. Artesaanipuuseppä Matti Pakarisen työajasta suuri osa meneekin länkien valmistukseen.Länkien valmistaminen alkaa siitä, että ensin etsitään sopivat raaka-aineet.”Länget tehdään juurakkokoivusta. Ennen vanhaan etsittiin paksu pääjuuri, jossa oli mahdollisimman jyrkkä mutka, ja siitä tehtiin längen nokka. Nykyään kuitenkin hevoset ovat niin pyöreäkaulaisia, ettei se enää tahdo onnistua sillä tavalla”, Pakarinen aloittaa.”Koivun juuri laitetaan rinnan korkeudelta poikki, sahataan aiheeksi siinä, ja jätetään hieman työvaraa ympärille. Puun syyrakenne kiertää längen muotoa, eikä siihen tule koskaan suoraa syyrakennetta. Silloin se menee helposti poikki juuri siitä mutkasta. Länki on lujimmillaan silloin, kun puun syyrakenne menee längen muodon mukaisesti.”Paras puu längen tekemiseen on Pakarisen mukaan raakkupuut eli ne puut, jotka ovat epäonnistuneet kasvussaan.”Lumi on voinut painaa ne vääriksi tai puu on kasvanut esimerkiksi ojan penkalla tai pehmeässä turvemaassa, ja juuri on sen takia vääntynyt. Hyvänä periaatteena voidaan pitää, että mitä jyrkempi mutka juuressa on, sitä parempi raaka-aine se on längen tekemiseen. Harva edes tarvitsee sellaisia puita, mutta minä tarvitsen niitä”, Pakarinen toteaa.Pakarisella on olemassa kuvasarja länkien mittausta varten.”Jos itse mittaan hevosen, voin laittaa sille jotkut vanhat länget kaulaan, ja sen mukaan otetaan kaulan etuosasta tiukka mitta. Kehittelen sitten itse väljyydet, ja yleensä olen ne myös saanut sattumaan”, Pakarinen kertoo.”Monesti voin tehdä hevosen mittauksista myös pahvimallin. Esimerkiksi joillakin oreilla voi olla löysää nahkaa kaulassaan, ja se pitää ottaa huomioon länkien tekovaiheessa.”Matti Pakarinen kertoo, että mittaamisen jälkeen puuta katsotaan taas syyrakenteen mukaan ja tehdään siitä kaava. Sen jälkeen puu sahataan muotoonsa ja sitä työstetään.Lopuksi länkien viimeistelyssä Pakarinen raudoittaa länget.”Siihen on kaksi syytä: rauta lujittaa ja antaa ulkonäköä längille sekä längen nokka vahvistuu, jolloin rinnustin ei pääse putoamaan. Eli se vahvistetaan metallilla”, Pakarinen toteaa.”Ennen minulta meni aikaa länkien valmistukseen varmaan kolme päivää. Jos minulla on aiheet olemassa, nykyään längen tekoon kuluu pari päivää. Siinä ajassa ne pitäisi ruveta saamaan jo muotoonsa.”Pakarinen korostaa, että länkiä tulee osata säätää.”Länget ei saisi mennä milloinkaan kiinni, sillä silloin niistä on tavallaan loppunut säätövara. Länkiä säädetään aina sivusuunnassa, mutta ei korkeussuunnassa. Korkeussuunnan pitäisi sen takia olla nappi. Minulla on esimerkiksi sellainen tuntuma, että jos kämmenselkä menee kaulan ja längen väliin, on se sopiva, mutta jos menee nyrkki niin se on jo liikaa”, Pakarinen kuvailee..Matti Pakarinen on tehnyt länkiä noin parinkymmenen vuoden ajan.”Ensimmäiset länget tein itselleni, ja parhaana vuotena olen tehnyt länkiä noin kolmekymmentä kappaletta. Olen tehnyt länkiä koirille, poroille, lehmille, eri rotuisille hevosille sekä lampaalle”, Pakarinen luettelee.Matin Puupaja tekee nykyään länkipatjoista lähtien kaiken itse.”Työvehkeitä ei tee enää kukaan tällä hetkellä, ja länkiinkin monet osat joudutaan teetättämään, kun ei ole enää paikkoja, mistä ostaa. Patja tehdään paksusta huovasta, jonka toiselle puolelle tulee kangasta ja nahkareunus tulee reunaan sekä solkiremmit”, Pakarinen kertoo.Vanhat länget eivät käy enää Pakarisen mukaan millekään nykyajan hevoselle.”Ennen hevosilla oli pitkä ja suora kaula, mutta nykyään hevosen kaula on paljon pyöreämpi. Tammoillakin voi olla oriin kaula, eikä sukupuolien välillä ole enää tänä päivänä juurikaan eroa. Hevosilla on tänä päivänä paljon enemmän lihaksia, eikä hevosilla oikein enää ole längen sijaa olemassakaan, kun ne ovat niin pyöreäkaulaisia. Kaikista pahin on tehdä länget lihavalle hevoselle”, Pakarinen toteaa.Myös längen tekeminen on muuttunut vuosien aikana, ja esimerkiksi aikaisemmin länget tehtiin tuoreesta puusta. Nykyään länget voidaan tehdä taas kuivasta materiaalista.”Ennen länkimestareilla oli käytössään vuolurauta ja kirves, mutta nykyään käytetään puolestaan koneita. Koneiden myötä länkien puu voi olla kuivaa, ja puu käsitellään ulkopinnalta. Länkien sisäpuolen pitää taas olla puupinnalla, jotta se hengittää kostuessaan patjan läpi. Muutenkin längen pitää hengittää”, Pakarinen toteaa.Pitkän kokemuksen myötä Pakarinen on oppinut näkemään jo silmän perusteella, millainen länki hevoselle käy.”Esimerkiksi Jockas Ritalle tein länget lahjaksi kuningatarjuhliin. Minä katselin hevosta valokuvista ja Tototv:stä, ja niiden perusteella tein ne länget sille. Santtu sanoi, että länget kävivät tammalle täydellisesti, ja ihmetteli, milloin olin sen käynyt mittaamassa”, Pakarinen hymähtää..Matin PuupajaLänkipaja Rautalammin Saikarilla Pohjois-SavossaPerustettu vuonna 1984 Matti Pakarisen valmistuttua puuartesaaniksiTekee esimerkiksi design-tuotteita, varusteiden korjausta, vossikka-ajeluita ja hääkuljetuksia