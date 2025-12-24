Kipinä-puuhevonen sopii myös voimistelua harrastavan Aadan vikellysharjoituksiin.
Kipinä-puuhevonen sopii myös voimistelua harrastavan Aadan vikellysharjoituksiin.Kuva: Anu Leppänen
Ajatus syntyi vanhasta satulasta – lahjaksi ratsastettava puuhevonen

Orimattilan paikallisraveista lähti idea, joka on lumonnut 11-vuotiaan Aadan ja hänen kaverinsa.
