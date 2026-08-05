Tiedätkö jo Aachenin MM-kisojen voittajat? Vastaa kyselyyn ja voita palkinto

Hei, psst. Onko sinulla tietoa?

Kysymme kaikkien kolmen lajin mitalisteja oikeassa järjestyksessä sekä joukkue- että yksilökisassa. Ennen vastaamista kysymyksiin voit tarkastella nimiä nimilistasta.

Kysely päättyy maanantai-iltana 10.8. klo 24 ja juttu julkaistaan tiistaiaamuna 11.8. Oikeat vastaukset kysymyksiin saadaan tietysti sunnuntaina 23.8.

Oikeat vastaukset tietäneiden kesken arvotaan kaksi Centered Riding -kirjapakettia, johon kuuluu kirjat 1 ja 2 (arvoltaan 86,80 euroa). Mikäli vain yksi oikea vastaus saadaan, palkinto menee suoraan hänelle. Mikäli oikeita vastauksia ei saada, liput arvotaan lähimmäs oikeaa vastanneiden kesken.

Onnea tietovisaan!

Osallistut arvontaan tai et, vastauksien antajien henkilöllisyys ei käy ilmi jutussa. Voittajalle ilmoitetaan MM-kisojen jälkeen henkilökohtaisesti.

Kyselyyn pääset täältä.