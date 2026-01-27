Oletko hevosenhoitaja, Amateur Tour -ridaaja vai vääränä päivänä Messukeskuksessa?

Helsinki Horse Show'ssa käy paljon porukkaa, mutta kyllä heillä omat ekologiset lokeronsa on! Me olemme selvittäneet nämä lokerot."Viikonlopun aikana nähdään kavereita kymmeneltä eri tallilta, tavataan vanhat naamat aluevalmennuksesta ja vaihdetaan kuulumiset. Kuulitko, että Marke oli ostanut sen Seijan vanhan kimon ja aikoo mennä sillä vaativaa B:tä? Jep, uskomatonta!"Soittaako jotain kelloa? Saatat ollakin - seuraihminen!Entä tämä:"Ähky ja kaviokuume iskevät yleensä aina jouluaattona tai jos olet menossa häihin, siis omiin. Tuo nyt oli enemmänkin kevennys, sillä ethän sinä ehdi edes pestä hiuksiasi, saati että koskaan tapaisit ketään. Sinulla on tämä hevonen ja sen hiukset on kyllä pesty."Selvä! Olet hevosenhoitaja!Tiedätkö ehkä itsekään, mikä on sisäinen HIHS-persoonallisuutesi? Uskallatko ottaa selvää?