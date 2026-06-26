"Hallituksen olisi pitänyt astua vähän sivummalle" — Ratsuparlamentti pohtii SRL:n tilannetta ja ensi tiistain jatkokouksen asialistaa

Hallituksen vastuu, luottamus, vastuuvapaus, valtakirjat, tyytymättömyys. Kriisi. Sanoja, jotka toistuvat keskustelussa.

Ratsuparlamentissa todetaan, että "SRL:n hallituksen olisi tullut astua vähän sivummalle" ja antaa tarkastusryhmän rauhassa tehdä tehtävänsä, joka sille kevätkokouksessa annettiin.

Se mietityttää, että tilintarkastajan muistio päätettiin kevätkokouksessa näyttää jäsenistölle, mutta vielä sitä ei ole nähty. Kokoustallenteelta näkee, että muistioasia otettiin esille useaan kertaan.

Liike-elämässä juristina toiminut, täysihoitotallia pitänyt ja nykyisin uuden yhdistyksen Suomen Hevostalliyrittäjät ry:n varapuheenjohtaja Pirkko Saalinki toteaa, että SRL:n kokousten yleinen ongelma on, että koska päätöksiä ei nuijita, niistä ei myöskään tehdä selkeitä päätöksiä.

"Jäävät höpinäksi yleisellä tasolla", hän toteaa.

"Tämä akuutti kriisi on vain jäävuoren huippu", toteaa ratsastuksen moniottelija, SRL:n entinen valmennuspäällikkö ja esteratsastuksen päävalmentaja 1980-1990 -luvuilla, puheenjohtaja vuosina 1995-2000, HIHS-kilpailunjärjestäjä ja nykyinen vapaa-ajattelija Tom Gordin. Hän sanoo olevan tärkeää, että jatkokokouksessa jäsenistö on toivottavasti valppaana, eikä suostu ylinopeaan asioiden juoksuttamiseen. On saatava tuoda asiat esille ja keskustella niistä.

Valtakirjat puhuttavat. Kaikesta päätellen niitä kerätään tulevaankin kokoukseen. Mutta iso kysymys on, miksi niitä on edelleen tarpeen käyttää, kun niihin ilmiselvästi liittyy vallankäytöllisiä ongelmia ja kun jokainen pystyy halutessaan osallistumaan kokouksiin etänä?

Toimittaja, järjestöaktiivi etenkin Oulun alueella ja tällä hetkellä Suomen Ratsastusjousiampujain liiton puheenjohtaja Tiina Jokinen toteaa, että lajiliiton kriisiviestintä on mennyt "täysin vihkoon" ja on ollut liian hallitusvetoista.

Jokisen mielestä kohusta on ollut hyötyäkin, sillä se on todellakin aktivoinut liiton jäseniä.

"Vaikka se tapahtuikin vasta, kun osui tuulettimeen."

Lopulta: Tämäkin menee ohi.

Hän toteaa, että mainehaitta on ollut aivan valtava, mutta toivoo, että kun tilanne on rauhoittunut, pistetään alan hyväksi se sama energia, mikä asian kritisoimiseen on ladattu.