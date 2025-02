30 000 kengityksen kokemuksella: Outoa, että huonokäytöksiset hevoset sattuvat aina samoille ihmisille

Ratsuvarsa elämänsä ensimmäisenä maaliskuuna. Kasvattaja on tehnyt paljon oikeita asioita. Kuvasta näkee muutakin: siisti käytävä, ei romua, varsalla ei loimea, haltija on mukana, antaen käskyvallan kuitenkin sepälle. Oripojan äitikin on lähettyvillä, omalla olemuksellaan rauhoittamassa tilannetta. Kun tämä orhi parin vuoden kuluttua 546-kiloisena hormonipommina palaa orilaitumilta, on sen kanssa huomattavasti miellyttävämpi aloitella työt. Kuva: Jukka Mellerin albumi