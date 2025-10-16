Äänessä hevosurheilumanageriksi valmistunut Ilona Vikman – "Sain uusia ideoita yrityksen toimintaan ja kehittämiseen"

Hei Ilona ja paljon onnea tutkinnosta! Miten päädyit opiskelemaan hevosurheilumanageriksi?"Minua kiinnosti opiskella hevosalaa, hakea uutta oppia ja sitä kautta kehittää itseäni. Olen toiminut hevosalan yrittäjänä ratsastuskoulussa viisi vuotta. Minulla ei ollut aiemmin kokemusta tämän kokoisen firman pyörittämisestä, ja hyppäsin aika rohkeasti uusiin saappaisiin ja yrittäjän maailmaan. Ajattelin, että tästä koulutuksesta voisi sen takia olla minulle hyötyä ja voisin saada apua yrityksen pyörittämiseen vielä paremmin."Kuinka kauan koulu kesti?"Koulun olisi voinut käydä puoleentoista vuoteen, mutta minulla siihen meni pari vuotta aikaa."Millaisesta koulutuksesta on kysymys?"Koulussa käytiin läpi hyviä asioita, mutta koska teen tätä jo työkseni, hyödyt minulle olivat kuitenkin ehkä suhteellisen pieniä verrattuna siihen, mitä ne jollekin toiselle olivat tai voisivat olla. Sain kuitenkin uusia ideoita yrityksen toimintaan ja kehittämiseen. Sanoisin, että koulu on tosi hyvä sellaiselle, jolla ei vielä ole tallia pyöritettävänä. Silloin tästä varmasti saa tosi paljon hyvää oppia ammennettua.Opiskelu oli aika itsenäistä, ja kävin koulun oppisopimuksella yrityksessäni. Meillä oli joitakin lähipäiviä ja luentoja Teamsin kautta.Työelämässä hevosurheilumanageri voi esimerkiksi järjestää tapahtumia, olla mukana kasvatustoiminnassa, kehittää hevosurheilua ja sen harrastamista niin Suomessa kuin kansainvälisesti, sekä viedä ja kehittää alaa eteenpäin."Kenelle suosittelisit hevosmanagerin koulutusta?"Periaatteessa voisin suositella sitä ihan kenelle vain hevosalalla työskentelevälle. Mielestäni tutkinto sopii erityisesti yritystoimintaan, jossa järjestetään tapahtumia ja organisoidaan asioita. Koulutuksella saa laajemman käsityksen siitä, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, kuten lakiasiat ja muut vastaavat vaatimukset. Tekee hyvää ihan kaikille yrittää hahmottaa kokonaiskuvia, jotta pääsisimme kehittymään alana eteenpäin."