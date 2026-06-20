Nyt on tämäkin vertailtu. Yllättäviä asioita nousi esiin.
Nyt on tämäkin vertailtu. Yllättäviä asioita nousi esiin. Kuva: Anu Leppänen, Mattilan albumi
Puheenvuoro

HIHS vs. Jukolan viesti

Kaksi lajinsa suurtapahtumaa. Voisiko kilparatsastus ottaa oppia muista lajeista?
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi